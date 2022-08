Daniella Navarro derrama miel con Nacho Casano en una romántica sesión de fotos

El romance entre Nacho Casano y Daniella Navarro no ha dejado de dar de qué hablar entre el público, y es que lo que comenzó con el pie izquierdo, hoy parece ser una historia de amor digna de un cuento de hadas.

Prueba de ello es una de sus más recientes hazañas, que consistió en una tierna sesión de fotos que estuvo llena de arrumacos, miraditas traviesas y mucho romanticismo que traspasó el lente de la cámara.

Daniella Navarro recurrió a su cuenta de Instagram para dar una probadita de lo que se vivió en el detrás de escena por medio de un video en el que se incluyeron los momentos graciosos que protagonizaron.

En dicho audiovisual se aprecia a la feliz pareja muy abrazadita mientras comparten miradas, sonríen y presumen sus despampanantes atuendos. En el caso de Nacho Casano se trató de pantalones y camisa blanca que combinó con un saco azul, mientras que la actriz optó por un jumper ajustado en color rosa que acentuó su cintura y dejó su escote a la vista.

Cabe recalcar que la publicación de la venezolana no llegó sola, ya que fue acompañada por un conmovedor mensaje con el que una vez más intentó poner un alto a las especulaciones sobre su romance con el argentino.

“Gracias por estar y no soltarme por no correr a pesar de todos mis defectos, gracias por presentarme estás sensaciones que jamás pensé sentir porque no creía con tanta velocidad, no se si será infinito, pero si se que lo siento y vivo un día a la vez”, escribió la famosa. “Mientras más martillen más nos clavamos. Así que sigan sin parar”, finalizó.

