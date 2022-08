En microtanga de hilo, Daniella Navarro muestra su abdomen tras someterse a un tratamiento

Daniella Navarro hizo uso de su cuenta de Instagram para mostrar en dos selfies los cambios en su abdomen tras someterse a un tratamiento en una clínica. Usando una tanga de hilo la actriz posó feliz, pero también informó a sus fans lo que ha pasado en estas semanas.

“Se acabó la guachafa, estuve tres meses flojeando, ustedes me vieron comiendo, comiendo y comiendo…me he portado tan mal, no he entrenado…si no cambias tu mentalidad y tu alimentación vas a quedar peor” dijo la finalista del reality show “La casa de los famosos” en clips que compartió en esa red social, informando cuál es su objetivo para recuperar su escultural figura: “Voy a retomar con lo que me he mantenido en estos últimos años…¿me ayudan? Cuando me vean comiendo por ahí me regañan. Tengo de aquí al 27 de agosto para bajar cinco kilos”.

Daniella continúa con su relación con Nacho Casano, quien publicó en su cuenta una foto en la que se muestran abrazados. Ella se ha distinguido por ser muy directa en sus declaraciones, y recientemente fue noticia el largo mensaje que publicó contestando los comentarios de Salvador Zerboni, otro participante en el reality show: “Alguien que es capaz de inventar que pago una cuenta clínica, y peor aún, llevar un paparazzi para llevar una foto en medio de algo doloroso…ya no tiene cámara para seguir con su actuación barata”.

