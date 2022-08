Expone a novio infiel con polémico video que se hizo viral

Una infidelidad hoy en día no queda impune y menos con las redes sociales que se han convertido en el medio favorito por muchos para exhibir a quien en su momento entregaron su tiempo y amor.

Así lo hizo una joven que a través de la plataforma TikTok decidió contar cómo su novio la traicionó, no solo por el hecho que estaba con otra mujer, sino porque para él “ella era la otra”.

El propio infiel le dijo todo a la chica en una conversación que tuvieron en WhatsApp, dejándole claro que no dejaría a quien considera su novia oficial por ella.

“Te tengo que contar que estoy y estuve en una relación todo este tiempo que nos vimos, y que muchas veces te mentí y ella se enteró de todas las veces que nos vimos. Prefiero estar con esta persona y seguir haciendo mi vida que todo lo que pasó quede en el pasado”, se puede leer en la conversación.

La historia que sin duda es una gran decepción amorosa no terminó ahí, ya que la protagonista recibió un mensaje anónimo en el que otra chica también fue víctima del engaño del sujeto que se ganó el odio del internet.

“Mientras él salía contigo, estaba viviendo en mi casa; durmiendo en mi cama, comiendo en mi mesa. A mí me decía que estaba con su mamá”, decía el mensaje que recibió la joven.

Una vez más, la usuaria enfrentó a su ex, pero este solo le envió mensajes de perdón, por lo que ella decidió alejarse y retomar su vida: “No fue mi intención mentir así. Entiendo si no me quieres hablar más”.

