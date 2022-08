Lesión de Rogelio Funes Mori con Rayados de Monterrey: ¿Se pierde los amistosos con la Selección de México?

Las malas noticias no paran de llegar para los Rayados de Monterrey, pues tras no poder sumar de a tres ante Tigres UANL, en el Clásico Regio. No obstante, esto no es lo único que aqueja al equipo mexicano en el actual Apertura 2022, pues la lesión de Rogelio Funes Mori lo aleja por un largo tiempo de las canchas.

El delantero argentino, pero nacionalizado para jugar con la Selección de México, se realizó pruebas médicas, en las que se le informó que tendrá que parar su acción al menos de tres a cuatro semanas en el actual torneo mexicano, siendo esta una pésima noticia para la delantera del equipo regio.

Al menos así lo confirma el periodista de Diego Armando Medina, colaborador de TUDN, fue quien señaló que en el mejor de los casos el atacante podría reaparecer con la playera rayada en la Jornada 17 cuando el conjunto de Monterrey se vea las caras ante Pachuca, el partido está pautado para el venidero 1 de octubre.

Esto no es lo único que tiene que pensar el delantero, pues el mismo también quedaría incapacitado por Gerardo ‘Tata’ Martino para los partidos amistosos que tendrá que afrontar la Selección de México, siendo el primero de ellos el último de este mismo mes de agosto ante la Selección de Paraguay.

Cuál lesión tiene Rogelio Funes Mori

El delantero Funes Mori tiene una lesión en el muslo de su pierna derecha la cual llegó a su cuerpo el pasado 17 de agosto cuando el Monterrey se enfrentó al Toluca y en dicho cotejo salió afectado de la dolencia en las últimas jugadas del partido.

Gracias a ello, el ariete estaría fuera ante los siguientes rivales: Chivas de Guadalajara, Xolos de Tijuana, Mazatlán, Cruz Azul, Bravos y Atlas. 📸| ¡Ⓜ️ONTERREY!#ArribaElMonterrey🇫🇮 pic.twitter.com/GWEjXSw7lt— Rayados (@Rayados) August 24, 2022

