Raúl Jiménez estrena festejo “pirata” de gol, con garfio y parche en el ojo, al marcar su primer tanto de la temporada con los Wolves

Buenas noticias para México: Raúl Jiménez ya marcó su primer tanto en la temporada 2022-23 con los Lobos, en un partido donde su participación fue crucial para que el Wolverhampton superara 2-1 al Preston en la segunda ronda de la EFL Cup.

El artillero de 31 años, que se perfila para ser el centro delantero de la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022, entró como titular al encuentro y sólo le tomó 8 minutos hacerse presente en el marcador, cuando aprovechó una asistencia de Hee-chan Hwang y remató de pierna derecha en el área chica para vencer al guardameta y mandar a guardar el balón al fondo de la red.

Mención aparte merece su peculiar festejo que, si bien es similar al que ya había hecho en la pretemporada, cuando celebraba acomodándose la protección que utiliza en la cabeza para colocarla en su ojo al estilo “pirata”, esta vez agregó un elemento nuevo para tener un estilo más completo: un garfio que sostuvo en su mano derecha. Raul Jimenez with an early contender for celebration of the season 🏴‍☠️ pic.twitter.com/UNLcyD99k9— GOAL Africa (@GOALAfrica) August 23, 2022

Veinte minutos después, como en los viejos tiempos, antes de la cirugía en el cráneo del mexicano, su compañero Adama Traoré le hizo segunda y aumentó la ventaja que fue determinante para el triunfo de los Wolves, que, a pesar de que recibieron un gol en el segundo tiempo, sacaron el resultado.

El gol del Lobo de Tepeji significa mucho para el jugador, para su propio equipo y para el Tri, ya que es una buena señal de que podría recuperar su contundencia. Vale recordar que solía ser un depredador del área y un artillero letal hasta que sufrió una fractura en el cráneo y tuvo que alejarse de las canchas durante varios meses. Desde su regreso le ha costado trabajo destacar nuevamente y prueba de ello es que en la temporada pasada sólo pudo marcar 6 goles en 34 partidos y que, de hecho, desde el 10 de marzo de este 2022, es decir, hace 166 días, no anotaba en el fútbol inglés, cuando solía anotar, en promedio, un gol cada dos partidos.

¡Reencuentro con el gol! 🇲🇽 ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Raúl Jiménez anotó su primer gol de la temporada, en la victoria del Wolverhampton 2-1 sobre el Preston, por la Copa de la Liga inglesa.



El mexicano no marcaba hace 5 meses en un partido del futbol inglés. pic.twitter.com/SFKNADuiwX— El Poder del Futbol ⚽ (@PoderFutbol) August 23, 2022

