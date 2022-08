Yelp refrenda su compromiso con el derecho al aborto con nueva notificación tras Roe vs. Wade

La aplicación Yelp presentó este martes una nueva notificación a sus usuarios para los Centros de embarazo en crisis que permita distinguirlos con claridad de las clínicas que brindan servicios de aborto.



“Tras la decisión de la Corte Suprema de anular Roe vs. Wade y Planned Parenthood v. Casey, la capacidad de acceder a servicios de aborto seguro se ha vuelto más limitada para millones de mujeres en los EE.UU., lo que hace que el acceso a la información sobre empresas que ofrecen servicios de salud reproductiva sea más importante que nunca, expresa Yelp en un comunicado.



Asimismo, indica que brindar a los consumidores información confiable y útil para ayudar a fundamentar sus decisiones es crucial para su misión; esto incluye el acceso a información confiable sobre los servicios de salud reproductiva.



Yelp señala que, en los últimos meses, mientras el destino del derecho al aborto pendía de un hilo, aumentaron sus esfuerzos para proteger y brindar a sus usuarios información sobre la salud reproductiva, con servicios de aborto que realmente ofrecen servicios de aborto y haciendo menos probable que vean centros de embarazo en crisis que no los ofrecen.



Con su nueva notificación en las páginas comerciales para Centros de embarazo en crisis y Centros de embarazo en crisis basados en la fe informaran a los consumidores que las empresas en esas categorías generalmente brindan servicios médicos limitados y es posible que no tengan licencia ni profesionales médicos en el lugar.



Yelp recuerda que está es sabido que los centros de embarazo en crisis no ofrecen servicios de aborto, y se ha demostrado que muchos brindan información engañosa en un intento de orientar a las personas que buscan servicios de aborto hacia otras opciones.



“Con este nuevo aviso para el consumidor, nuestro objetivo es proteger aún más a los consumidores de la posibilidad de ser engañados o confusos.” añade la app. Yelp añade que desde 2018 sus moderadores han evaluado manualmente decenas de miles de listados de negocios y han recategorizado negocios que no ofrecen servicios de aborto reales como Centros de embarazo en crisis o Centros de embarazo en crisis basados en la fe.



Yelp asegura que siguen auditando e investigando regularmente estos negocios y que tan solo en 2022, evaluaron de manera proactiva casi 33,500 páginas comerciales de EE.UU. y recategorizaron casi 470 páginas comerciales como Centros de embarazo en crisis o Centros de embarazo en crisis basados en la fe. Y afirma que continuarán haciéndolo.



Finalmente, señala que con estas acciones refrendan su compromiso con mantener la confianza y la seguridad de sus usuarios, y la calidad e integridad de la información que les brindan.

