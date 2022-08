¿Es color blanco? Robert Lewandowski es el encargado de revelar la tercera playera del FC Barcelona

Tras anotar sus primeros goles dentro del FC Barcelona, Robert Lewandowski sigue dando de que hablar, pues en redes sociales se vio como posó con la nueva playera del conjunto culé, dejando saber que tiene como color principal el gris.

La camiseta será utilizada de manera no oficial este miércoles en el partido benéfico contra el Manchester City, y es ahí donde podremos ver como el conjunto blaugrana deja de lado el color azul y rojo para vestirse de gris.

Lo curioso es que la camiseta fue ‘presentada’ hace unos años, pero nunca llegó a utilizarse, y mucho se habló de su color prinpicial, el blanco, pues es una tonalidad que es conocida en España por ser utilizado por un gigante como lo es el Real Madrid.

Introducing our new third kit… 😍 pic.twitter.com/rtcIY7xNPp — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

Además del color base, la playera del conjunto culé sigue representando los colores de la primera equipación usada por sus jugadores, roja y azul, pero esta vez gracias a una cruz, la cual es utilizada para rememora la concesión de la Creu de Sant Jordi al Barça hace 30 años.

De hecho, dicha equipación nos hace recordar la historia que tiene el conjunto blaugrana, pues el diseño plasmado en el modelo que se estrena este miércoles ante el Manchester City tiene muchas similitudes a la utilizada por el Barça vistió en la temporada 1999-2000, en donde habían muchas estrellas de renombre mundial. 👕 FC Barcelona release their 3rd kit for the 2022/23 season.

pic.twitter.com/hwMezvWU5A— Barça Femení (@BarcaFem) August 24, 2022

Amistoso entre FC Barcelona y Manchester City

El duelo entre culés y ciudadanos será realizado para así recoger fondos, los cuales serán donados y llegarán de forma íntegra a la investigación de la lucha contra la ELA, Esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que afecta el sistema nervioso y debilita los músculos, lo que afecta las funciones físicas del cuerpo humano. 👥 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓

⚽ Barça vs Manchester City



A great game for a greater cause #TeamALS 💚 pic.twitter.com/01KydydPk3— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

También te puede interesar

–Con Cristiano Ronaldo ingresando desde la banca, Manchester United consiguió su primera victoria en Premier League ante Liverpool

–Un nuevo ex FC Barcelona para Los Ángeles: LAFC se prepara para recibir una nueva figura en la MLS

–Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Jr. comandaron la aplastante victoria del PSG ante Lille