Esposa de Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, le pide el divorcio luego de 25 años de matrimonio

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin le ponen fin a su matrimonio tras 25 años y tres hijos juntos, así se dio a conocer durante la tarde de este miércoles. Pero, ¿qué habría llevado a una de las parejas más sólidas de Hollywood a romper su relación? Aquí te lo contamos.

De acuerdo con información de TMZ, habría sido la aún esposa del actor quien decidió separar su camino de la estrella de “Rocky”. De hecho, la solicitud de divorcio fue presentada el pasado viernes ante un tribunal del condado de Palm Beach, Florida.

Según los documentos retomados por el portal estadounidense, Jennifer Flavin acusa a Sylvester Stallone de estar ocultando bienes conyugales para así poder perjudicarla económicamente.

“Bajo información y creencia, el esposo se ha involucrado en la disipación, agotamiento y/o desperdicio intencional de los bienes conyugales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal”, se señala.

En recompensa a las presuntas acciones de Stallone, Flavin exige obtener su apellido de soltera de vuelta, así como ser “compensada y resarcida al recibir una distribución desigual de los bienes conyugales a su favor”.

Y, por el otro lado exige que el actor tenga prohibido “vender, transferir, asignar, agravar o disipar cualquier activo durante el proceso de divorcio”. View this post on Instagram A post shared by Mia Barajas (@miabarajas.12)

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin, de 54 años, contrajeron nupcias en el año 1997, casi 11 años después de haber iniciado una relación que fue resultado de un “accidente”, pues se cruzaron en un restaurante de Beverly Hills, California.

