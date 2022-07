El antes y después de Sylvester Stallone: así fue la impactante transformación de la estrella de Hollywood

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sylvester Stallone es uno de los actores más aclamados de Hollywood gracias a los innumerables proyectos en los que ha participado, pues ha dado vida a icónicos personajes, siendo “Rocky” y “Rambo” algunos de los más queridos por el público.

Un día como hoy, pero de 1946, nació Michael Sylvester Gardenzio Stallone, quien se convertiría en una de las personalidades más influyentes de la industria cinematográfica.

Sylvester Stallone durante su debut en el cine (1970) pic.twitter.com/hbmDbcDkwF — Miss News (@MissNews5) July 5, 2022

Cabe recalcar que el debut de Sylvester Stallone en la pantalla grande se dio en la película “The Party at Kitty and Stud’s” (1970), una producción con un presupuesto de apenas 5 mil dólares en la que el estadounidense se mostró con poca ropa en repetidas ocasiones.

De hecho, Para Stallone este fue un trabajo ‘forzado’ debido a su situación económica: “Tenía dos opciones, participar en esa película o robar a alguien, porque realmente estaba desesperado. En vez de cometer un delito, trabajé dos días por 200 dólares y pude abandonar la estación de buses”, contó en una entrevista.

No obstante, su éxito llegaría cuando ‘Rocky’ llegó a su vida en el año 1976, cinta en la que no solo participó como actor, pues fue él mismo quien escribió el guion de la icónica película del boxeador que le dio fama mundial.

Además de esta historia, Sylvester Stallone participó en proyectos de renombre como lo son: la segunda película de Woody Allen, “Bananas”, “No Place To Hide”, “Capone” y “The Expendables”, por mencionar algunos. View this post on Instagram A post shared by Rocky Balboa (@rockybalboa_)

Por si fuera poco, fue parte de la secuela de Rocky, “Creed”, protagonizada por el actor estadounidense Michael B. Jordan, sirviendo como su entrenador bajo el ring de boxeo. View this post on Instagram A post shared by Sylvester Stallone Fãs 🇧🇷 (@sylvesterstallonefas)

Te puede interesar:

• “Besa muy bien”, dijo Gaby Rivero sobre la vez que conoció a Sylvester Stallone

• Sylvester Stallone comparte un emotivo mensaje de apoyo para su amigo Bruce Willis

• Así es la casa que se compró Sylvester Stallone tras malvender su mansión de Beverly Hills