Luna nueva en Virgo: cómo sintonizarte con el novilunio de agosto

Durante los próximos seis meses después de una luna nueva los deseos comienzan a hacerse realidad únicamente si están verdaderamente alienados con nuestros propósitos de vida, dicen los astrólogos. Es por ello que el novilunio de agosto en Virgo es el momento perfecto para sintonizarnos con su energía y sentar las bases para lo que deseamos obtener próximamente.

Virgo es un signo ambicioso y a menudo apasionado de la organización y el orden en todos los sentidos de la vida. Entonces, esta lunación no se trata de alimentar el ego, sino de establecer intenciones que nos permitan alinearnos con nuestra noción personal de vida perfecta, explicó PopSugar.com en un artículo.

¿Cuándo ocurre exactamente la luna nueva en Virgo?

La luna nueva en Virgo del año 2022 sucederá el 27 de agosto en punto de las 4:16 am ET, hora perfecta para todos los madrugadores. Los astrólogos dicen que, para aprovechar su energía, no es necesario efectuar los rituales que desees justo en esa hora pues su energía estará activa durante todo el día e incluso el día siguiente.

Cómo sintonizarse con la Luna nueva en Virgo

Los novilunios son momentos perfectos para establecer intenciones de nuevos proyectos y la apertura de ciclos. La astróloga Yasmin Boland nos hace estas recomendaciones en su sitio oficial basadas en su libro Moonology.

Hacer un inventario

Virgo es un signo analista y observador, de manera que ahora será el momento de prestar atención a los detalles y hacer un inventario de tu vida. ¿Cómo hacerlo? Separar lo que funciona de lo que no necesitamos más y pensar en qué partes debemos hacer cambios.

Actos de servicio

La mejor manera de comenzar un nuevo camino es trabajando al servicio de los demás, dice Boland, y Virgo tiene que ver con esta energía. Si te preguntas cómo puedes ayudar a las personas y tomas acción en ese sentido, activarás los puntos kármicos positivos hacia ti.

Ser más saludable

Uno de los temas de Virgo es la salud y el bienestar. La luna nueva de Virgo es ideal para establecer nuevos objetivos en los hábitos de vida, por ejemplo, dietas y ejercicio. La energía de este signo es formadora de hábitos por lo que la astróloga sugiere incluir en tus rutinas matutinas o vespertinas actividades como meditaciones, yoga o desayunos nutritivos.

No juzgues a los demás

Un punto negativo de Virgo es su tendencia a ser quisquilloso y muy crítico; estos temas podrían ser muy notables ahora. En vez de encontrar defectos en las personas que amas, abrázalos y enfócate en sus aspectos positivos.

Organiza pendientes

Aprovecha esta lunación para realizar pagos atrasados, poner en orden documentos y hacer limpieza del desorden.

