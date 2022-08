VIDEO: Aseguran que Juan Gabriel tenía una fuerte atracción por Julión Álvarez

A un día del sexto aniversario luctuoso de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, las nuevas polémicas entorno a él no dejan de salir a la luz, pues presuntamente el compositor se sentía atraído por un famoso cantante de regional mexicano, esto surgió después de que en “Chisme no Like” aseguraran que tenía una relación íntima con su hijo adoptivo.

Pero en esta ocasión el conductor de espectáculos en el programa “Sale el Sol”, Alex Kaffie, dio a conocer que el compositor y cantante mexicano presuntamente habría sentido una fuerte atracción por Julión Álvarez uno de los artistas con quien grabó a dueto uno de sus éxitos para su disco “Los Dúo 2”.

“A mi nadie me va a quitar de la cabeza la atracción que Juanga dio a notar sobre Julión Álvarez”, comentó Kaffie en el show matutino de Grupo Imagen.

Ante esta polémica declaración Julión Álvarez ya habló al respecto y aseguró que él solo tiene un gran respeto hacia la memoria y trabajo de Juan Gabriel, y negó lo antes dicho por Kaffie.

“No, no, no, mis respetos y más para quien no está, no oigan no”

JULIÓN ÁLVAREZ