VIDEO: Señalan a Juan Gabriel por supuestamente haber sostenido una relación íntima con uno de sus hijos

En el marco del sexto aniversario del fallecimiento de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido públicamente como Juan Gabriel, distintos personajes ya empezaron a recordar el legado musical del artista que perdió la vida el 28 de agosto del 2016 a los 66 años, víctima de un infarto agudo de miocardio.

Pero por desgracia la música del “Divo de Juárez” no es lo que predomina en la agenda pública, pues el programa de espectáculos “Chisme no like” ha dado a conocer algunos de los secretos mejor guardados del llamado “Divo de Juárez”.

Los famosos presentadores Elisa Beristain y Javier Ceriani tuvieron como invitado especial a Alberto Gómez, amigo cercano del cantante y quien reveló información íntima del intérprete de “Abrázame muy fuerte”, una de las cosas que informó es que Juan Gabriel no adoptó a los 14 años a Luis Alberto Aguilera Jr, ya que no hay documentos legales que lo avalen.

“Cuándo muere Alberto yo busco a Junior y yo ya sabía, porque ya había visto ese tipo de relación que tú te das cuenta ¿no?, por más inocente que tú seas, aquí hay algo que no cuadra, o sea yo te conozco me lo presentas como sobrino y después como hijo y ya después había ese roce que no era hijo sino de una pareja”

ALBERTO GÓMEZ