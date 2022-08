Luca Guadagnino niega que su nueva película sobre caníbales tenga alguna relación con las acusaciones en contra de Armie Hammer

Armie Hammer ha buscado refugio en las Islas Caimán tras su caída en desgracia, pero eso no implica que el resto del mundo lo haya olvidado, ni a él ni las acusaciones que realizaron en su contra varias mujeres a lo largo del año pasado. Un nuevo documental titulado “House of Hammer” promete ahondar en el oscuro pasado de su familia para conectarlo con el supuesto comportamiento del actor y las fantasías caníbales y sadomasoquistas que habría tratado de imponer a sus parejas.

Irónicamente, el primer adelanto de ese proyecto se hizo público casi al mismo tiempo que el trailer de “Bones and all”, la nueva película que Timothée Chalamet ha rodado con Luca Guadagnino -el director con el que tanto él como Hammer trabajaron en la cinta “Call me by your name”-, en la que el joven actor da vida a un caníbal. Esa coincidencia tanto en los tiempos como en la temática no pasó desapercibida para nadie y muchos se preguntan si el cineasta era consciente de ello. La respuesta es no, o al menos eso es lo que él asegura, porque ni siquiera se le pasó por la cabeza que pudieran existir similitudes.

“Cualquier relación con cualquier otra cosa sólo existe en el ámbito de las redes sociales, con las que no me relaciono. La relación entre este tipo de chismorreo digital y nuestro deseo de hacer esta película es inexistente y hay que responder encogiendo los hombros. Prefiero hablar de lo que la película tiene que decir, en lugar de cosas que no tienen nada que ver con ella”, declaró Luca en una entrevista al portal Deadline. Inicialmente la intención del realizador era realizar una secuela de “Call me by your name”, para llevar al cine el libro que continuaba la historia de los personajes que interpretaron Armie y Timothée, pero hace tiempo que no hay noticias sobre esos planes.

También te puede interesar:

-La tía de Armie Hammer compara a la familia del actor con la dinastía protagonista de la serie “Succesion”

-Se anuncia el estreno de la serie documental “House of Hammer”, que narra las perturbadoras fantasías sexuales de Armie Hammer