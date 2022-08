La tía de Armie Hammer compara a la familia del actor con la dinastía protagonista de la serie “Succesion”

Foto: Cindy Ord for SCAD / Getty Images

El canal Discovery+ acaba de estrenar el trailer de un nuevo documental en tres partes que se centra en las acusaciones de abuso y agresiones sexuales realizadas contra de Armie Hammer por varias de sus ex parejas, que dieron pie a una investigación policial que se cerró en diciembre sin que se haya presentado ningún cargo por el momento.

La carrera del actor, que se encontraba en su mejor momento tras el éxito de cintas como “Call me by your name” inició una caída en picada cuando se filtraron los mensajes que había enviado a varias jóvenes con las que mantenía relaciones sexuales, hablando de sus fantasías caníbales y sadomasoquistas. El actor sostiene que todos los encuentros sexuales que mantuvo y lo que ocurrió durante ellos fue con el consentimiento explícito de las dos partes involucradas, pero desde entonces ha desaparecido de Hollywood y ha buscado refugio en las islas Caimán.

El documental titulado “House of Hammer” promete ahondar en el oscuro pasado de la familia de Armie, que amasó su fortuna a partir del imperio petrolero que construyó su abuelo, para conectarlo con el presente a través del actor. En el avance aparecen dos de sus supuestas víctimas y también su tía Casey Hammer, quien en 2015 escribió un libro en el que aseguraba que su padre había abusado de ella cuando era una niña.

En su breve intervención Casey compara a los Hammer con la dinastía protagonista de la serie “Succession”, sólo que un millón de veces peor, y asegura que no permitirá que la sigan silenciando. Ella añade que no le sorprende que con esos antecedentes Armie se convirtiera aparentemente en una persona controladora y abusiva, porque se trata de un patrón de comportamiento firmemente enraizado en el entorno en que ambos crecieron.

