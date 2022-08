Carlos Villagrán “Kiko” dice que el féretro de Roberto Gómez Bolaños estaba vació en su funeral: “Murió mucho antes”

Carlos Villagrán, “Kiko”, estremeció al revelar que probablemente Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” no murió en la fecha que su familia lo ha hecho creer, lo cual sospecha debido a que su féretro estaba vacío durante el funeral.

Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, murió el 28 de noviembre de 2014 dejando un gran vacío en el mundo del entretenimiento debido a que era considerado uno de los grandes genios de la televisión en México y cuyo talento se expandió a lo largo y ancho de otros países de Latinoamérica.

Sin embargo, a casi 8 años de su muerte ha surgido la versión que hace sospechar que su muerte pudo haber sucedido mucho tiempo atrás, ya que la serie de homenajes que se prepararon para despedirlo se dieron de una manera sumamente rápida, según lo reveló uno de sus grandes compañeros de actuación, Carlos Villagrán.

Fue durante el programa argentino ‘La Divina Noche’, en donde el actor y comediante conocido por su personaje de “Kiko” recordó que se enteró de la muerte de Roberto Gómez Bolaños gracias a la llamada de un periodista, así como la manera en que confrontó a Florinda Meza cuando descubrió que probablemente ya tenía tiempo de haber fallecido.

“Llegué como cinco minutos tarde, ya estaba la misa que fue en Televisa San Ángel y estaba lleno todo eso, me apartaron un lugar hasta adelante donde llegué a sentarme, atrás de mí estaban otros artistas, pero resulta que me doy cuenta que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda (Meza), les dijo: ‘aguántamelo'”, señaló.

Explicó que uno de los detalles que lo hizo sospechar que “Chespirito” pudo haber muerto tiempo atrás, fue por la velocidad en que prepararon el homenaje en el Estadio Azteca.

“No te explicas, por ejemplo, que murió y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de El chavo del 8 y del Chapulín colorado, ¿A qué hora los hicieron?“, agregó.

Además de lo que vivió durante el funeral en el que no había más invitados que Florinda Meza, él y su esposa, en donde se percató que el féretro estaba vacío.

“Estuve en el velorio y no había nada en ese cajón, entonces hay cositas ahí qué… pero fue para preparar todo y que no se les cayera el programa, no me consta nada, pero yo pienso que sí”. Carlos Villagrán “Kiko”

