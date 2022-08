Canterano de Tigres reveló anécdota con el Tuca Ferreti a los 15 años: “Me mentó mi madre como 20 veces”

Emmanuel Cerda es un futbolista mexicano que juega como delantero y es oriundo de San Luis Potosí, canterano de Tigres en donde coincidió con el polémico entrenador Ricardo “Tuca” Ferreti, con quien tuvo una anécdota que compartió a través del programa Obra del Deporte, transmitido a través de YouTube. En las declaraciones reseñadas por Mediotiempo, el futbolista aseguró que el Tuca le había “mentado la madre” casi en 20 oportunidades.

“La primera vez que me llamaron a entrenar tenía 15 años, tenía un año de haber llegado, todavía estaba Claudio Suárez, estaba Sedano de portero, la Flecha Domínguez y estaba Tuca, esa fue mi primera experiencia ahí. Les faltaba un delantero porque estaban lesionados los brasileños que llegaron”, afirmó el deantero mexicano.

La polémica con el Tuca Ferreti

Debido al potencial que mostraba en aquel entonces, Cerda debutaría en el año 2006, pero no sin antes vivir un no tan grato recuerdo con el Tuca Ferreti. En aquella oportunidad cueta que Tuca le pidió que no se despegara de Claudio Suárez, mientras el delantero con 15 años seguía presionando y como consecuencia Claudio salió jugando y casi anota.

Ante esta realidad Ferreti reaccionó: “Se me acercó y me dijo, ¿sabes quién es Claudio Suárez? y le digo es él y de repente explotó, se le salía hasta la baba, me mentó mi madre como 20 veces, literal, me pendejó, me basureó y yo por dentro dije pinche viejo”, contó.

“Me dio coraje y todos se tapaban la boca y se estaban riendo. No me dio miedo porque en San Luis tuve a Ricardo Brandon, y él era así, te gritaba, típico uruguayo, pero no me mentaba mi madre”, prosiguió.

La posterior reacción del Tuca Ferreti

Luego del incidente, Emmanuel Cerda, se concentró un poco, pero era conciente de la situación. “Me cagoteó y haz de cuenta que iba Claudio Suárez para allá y ahí iba. Me dice Claudio “ya, no pasa nada, déjame”. Le dije “no, Claudio, ya me gritó” y en una de esas estaba el juego, se la dan, la recepciona larga, se la quito y meto gol, entonces pita y se me acerca “ya vez, hazme caso, chamaco pendejo”, me volvió a decir”, continuaba contando.

Posterior a esta anécdota cuenta que ya después no pasó a mayores, sin embargo tuvo que aguantar su momento con el Tuca, al día siguiente el entrenador lo volvió a llamar para que entrenara como si nada hubiera sucedido.

En la actualidad Emmanuel Cerda tiene 35 años y juega defendiendo los colores de los Potros UAEM de la Liga de Ascenso de México

