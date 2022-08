Tobogán de emociones para el mexicano Santiago Naveda en Polonia: anotó un gol y posteriormente fue expulsado

Było meksykańskie "dzień dobry", teraz "do widzenia". Do pięknego gola @santi_naveda dokłada również czerwoną kartkę. 🔴



📺Czy to oznacza kłopoty @MiedzLegnica? Mecz #MIELGD trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/iS3or6fR3U pic.twitter.com/BNY0MFUDq1— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 27, 2022