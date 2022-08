Santiago Naveda explica sus motivos para dejar al América y fichar con el Miedz Legnica de Polonia: “Ya no tenía participación ni en los amistosos”

El futbolista de 21 años Santiago Naveda dejó la disciplina del América para emprender viaje a Polonia y uniformarse con el Miedz Legnica. Esta decisión ha sido muy criticada por algún sector de la prensa y otro sector de la fanaticada, sin embargo el joven futbolista destacó que decidió emprender esta nueva aventura debido a que en las Águilas ya no contaba para el entrenador ni siquiera en los juegos amistosos.

Las afirmaciones de Naveda las hizo en entrevista con Fox Sports justo antes de emprender su viaje a Europa, y en donde además dejó claro que a su juicio, Polonia era la mejor opción, destacando que es una liga europea, la cual le permitirá crecer en todos los aspectos de su carrera. Cabe destacar que Naveda dejó claro no tener previsto volver a América a corto plazo.

Santiago Naveda ya está en él aeropuerto de la cdmx para salir rumbo a Polonia. pic.twitter.com/GreHGNHaCc — Carlos Rodrigo Hernández (@crh_oficial) August 5, 2022

Del América al fútbol polaco

Santiago Naveda asegura que no estaba del todo contento con sus condiciones en el América en donde destaca que ya no tenía participación. Incluso afirmó que ya no contaba ni para los partidos amistosos, razón por la cual estudió junto a su entorno una serie de propuestas y se terminó decantando por el Miedz Legnica.

“Un poco de lo que influyó para tomar mi decisión de ir a Polonia fueron las condiciones que se estaban dando hoy en día en el club. Ya no tenía participación con el equipo, no estaba ni viajando a los amistosos. Eso influyó en mi decisión”, afirmó Santiago Naveda en entrevista concedida a Fox Sports.

¡SE VA POR FALTA DE MINUTOS! 😔



Santiago Naveda reveló en FOX Sports, que una de las cosas que influyó para irse del América, fue la falta de minutos, pues no viajaba ni a los amistosos. @ruubenrod@RafaMLOficial@eleonbaz@FerCevallosF#FSRadioMX pic.twitter.com/p3ub4ORlTX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 5, 2022

Para Santiago Naveda, Polonia fue la mejor decisión

Naveda aseguró que estudió varias ofertas, sin embargo se ilusionó mucho con la idea de jugar en tierras polacas. “A la hora de ver equipos, de ver cuál era la mejor opción para mí, esta de Polonia fue la que más ilusión me hizo, porque es un equipo europeo”, señaló.

Considera que este paso será positivo para el desarrollo de su carrera como futbolista. “En Europa puedes rodearte de diferentes tipos de rivales, diferentes compañeros y eso me va a ayudar muchísimo a crecer tanto en lo futbolístico como en lo personal, estar allá en Polonia, fuera de casa y estoy cien por ciento seguro de que me va a ayudar mucho”, continuó el futbolista de 21 años. "Quiero hacer una larga carrera en Europa", Santiago Naveda en #ExclusivaTUDN 🗣🙌



🔴 EN VIVO: TUDN 📺🇺🇸 pic.twitter.com/sYZweBYRKO— Línea de 4 (@Lineade4TUDN) August 6, 2022

Santiago Naveda quiere permanecer un buen tiempo en el Viejo Continente e inclusive desarrollar su carrera por esos lares, es por ello que regresar al América a corto plazo no está en sus planes. “Espero poder tener un gran año, sumar minutos, ir adaptándome a lo que es Europa y luego, porque no, poder brincar a una liga de mayor nivel y poderme quedar más tiempo”, finalizó.

