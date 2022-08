¡Se encienden las alarmas! FIFA investigará a México por alineación indebida de Alejandro Zendejas

Otro problema para el Tata Martino y la selección mexicana se viene. Esto debido a la alineación indebida de Alejandro Zendejas quien sigue perteneciendo a la Federación de Estados Unidos y no habria hecho el respectivo “One Time Switch”, proceso que avala el cambio de federación.

El caso podría terminar en una sanción contra la Selección de México debido a que Zendejas jugó dos partidos amistosos con el Tri, el primero contra Ecuador en 2021 y el segundo ante Guatemala en abril de este año.

Origen del caso Alejandro Zendejas

Cabe recordar que Alejandro Zendejas disputó una Copa del Mundo categoría sub 17 con la Selección de Estados Unidos en Chile el año 2015.

Según reseña Mediotiempo, cuando Zendejas llegó a México para jugar con Chivas fue considerado por el Tri para iniciar el proceso Olímpico al mando de Marco Antonio Ruiz. En aquel entonces se quería observarlo y convencerlo de hacer su cambio ante FIFA, hecho que no se concretó.

También fue considerado para Tokio 2020 y a pesar de no disputar juegos oficiales, no debió alinear con México.

Alejandro Zendejas queda FUERA del Tri, y en exclusiva en #LUP, @ruubenrod nos revela que no va debido a que lo condicionaron con RENUNCIAR a la Selección de Estados Unidos 🇺🇸



Repercusiones en el Ranking FIFA

Cómo dijimos anteriormente los partidos que disputó Zendejas fueron contra Ecuador en 2021 y Guatemala este año. Dichos encuentros fueron los que Tata Martino convocó al jugador del América y que podrían restar para el Ranking FIFA.

Para suerte para la Selección de México, el juego contra Ecuador lo perdieron 3-2 y contra Guatemala apenas pudieron rescatar un empate. Queda esperar la resolución final en este caso y el futuro de Zendejas a nivel de selecciones.

