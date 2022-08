Elon Musk, el hombre más rico del mundo, manda a su madre a dormir al garaje cuando lo visita

Maye Musk, la madre de Elon Musk, ha tenido que vivir ciertas restricciones, –pese a la fortuna de su hijo–, cada vez que lo visita en la sede de Space X en Texas. Ella dijo tener que dormir en el garaje.

La madre de 74 años dijo a The Times UK que cuando visita al CEO de Space X en Boca Chica, la ubicación de la compañía en Texas y el sitio de lanzamiento de Starbase, no duerme en una habitación adecuada.

“Tengo que dormir en el garaje. No puedes tener una casa lujosa cerca de un sitio de cohetes”, dijo al medio.

En el pasado, el propio Elon ha dicho que vive en una casa “muy pequeña” de tres habitaciones en Boca Chica, cuyo valor es de $45,000 dólares.

“Mis amigos vienen y se quedan y no pueden creer que me quede en esta casa”, dijo Musk a principios de mes al podcast The Full Send.

Musk dijo que la casa, con medidas de 800 a 900 pies cuadrados, “era técnicamente de tres habitaciones, pero solía ser de dos” antes de convertir su garaje.

Pese a ser el hombre más rico del mundo, según Forbes, Musk ha dicho que no está interesado en acumular propiedades. En 2020 él dijo que estaba “vendiendo casi todas las posesiones físicas” y que “no tendrá casa propia”.

Maye confirmó si su hijo estaba interesado en las posesiones materiales: “No, en absoluto en ese sentido”, dijo.

Elon Musk es fruto del matrimonio conformado por Maye y Errol Musk. Este último ha causado polémica recientemente luego de formar una familia con su hijastra y media hermana de Elon.

Esta situación ha deteriorado más la relación entre Errol y su hijo. Recientemente el patriarca dijo no sentir orgullo por su hijo pese a los avances y metas que ha conseguido.

“Está frustrado con el progreso y es comprensible. Sé que suena loco, pero tendemos a pensar así como familia. Ahora tiene 50 años y todavía pienso en él como un niño pequeño. Pero tiene 50 años, quiero decir que es un anciano”, dijo al podcast australiano “Kyle and Jackie”.

Te puede interesar:

– ¿Elon Musk comprará el Manchester United?

– Elon Musk reta a CEO de Twitter a un debate público: sobre qué quiere discutir

– Elon Musk niega “aventura” con ex esposa de Sergey Brin cofundador de Google: “No he tenido sexo en décadas”