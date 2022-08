En video, Taylor Swift baila el reguetón de J Balvin “metiéndole a los pasos prohibidos”

La entrega de los MTV Video Music Awards estuvo llena de actuaciones espectaculares y memorables, siendo una la de J Balvin y Ryan Castro con el tema “Nivel de perreo”. Entre los asistentes -y ganadores de premios- en el evento destacaba Taylor Swift, a quien le fue imposible resistirse al ritmo del reguetón, por lo que bailó a lo largo de la canción. Al colombiano le agradó mucho que la cantante de country-pop se mostrara como fan de su música, por lo que compartió en sus historias de Instagram ese momento y hasta escribió el mensaje “Taylor Swift metiéndole a los pasos prohibidos”.

Taylor aprovechó ese día tan especial para dar a conocer que el 21 de octubre lanzará su nuevo álbum 13 sleepless nights. En un mensaje que publicó en su cuenta de esa red social escribió que es “una colección de música escrita a medianoche, un viaje a través de los terrores y los dulces sueños”.

En cuanto a J Balvin, se mostró muy contento al ver que ocho canciones suyas se encuentran en la lista que dio a conocer la revista Rolling Stone sobre los mejores cien temas de reguetón: “Crecí escuchando reggaetón de Puerto Rico y ver en esta lista de las 100 mejores canciones de reggaetón de todos los tiempos en @rollingstone me hace sentir orgulloso de ser colombiano y tener 8 canciones de las 100 ( 8 %) esta lista es lo que ellos considera más nunca será la verdad absoluta . Pero agradezco estar en esta posición privilegiada desde Medellín – Colombia”. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

También te puede interesar:

-J Balvin será el artista invitado en la NFL Kickoff Experience en Alamitos Beach, antes del Bills vs. Rams en el SoFi Stadium

-Con un divertido discurso, Taylor Swift recibe su doctorado honorífico de la NYU