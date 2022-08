Gussy Lau se sincera sobre su romance con Ángela Aguilar: “No tenía caso seguir”

En medio de su celebración por el galardón Éxito SACM 2022 gracias a la canción ‘Aquí abajo’ de Christian Nodal, el compositor Gussy Lau está muy lejos de sentirse pleno en el ámbito romántico, así lo reveló durante su paso por la alfombra azul de una entrega de premios. ¿Es Ángela Aguilar la causa de su “dolor”? Aquí te contamos lo que dijo.

De acuerdo con el cantautor de 34 años, la hija de Pepe Aguilar ha sido su máxima inspiración en la música: “Me inspiré en Ángela para componerlas. Ahorita ya no le he hecho temas, sólo he apuntado algunas frases, ideas, nada más y nada en concreto; en los dos últimos meses”, dijo frente a las cámaras.

Su declaración detonó una pregunta que Gussy Lau no dudó en responder. Y es que los periodistas le cuestionaron si sigue enamorado de la intérprete de “Ahí donde me ven”.

“¡Sí!”, afirmó tajante el famoso para después hablar sobre la traición que vivió a manos de una persona cercana a él, quien habría sido el responsable de filtrar sus imágenes junto a Ángela Aguilar.

“Más vale tener el corazón en mil pedazos, pero la conciencia en una pieza, sabemos que hicimos las cosas bien. Eso fue ajeno para mí. El que se diga que yo lo haya filtrado, jamás lo haría. Y nada, nada más queda el aprendizaje”, añadió el cantante.

Para zanjar el tema, Lau confirmó que la decisión de separarse tras el escándalo fue mutua: “Después de la ruptura mejor el distanciamiento, para estar en plena madurez, ya no tiene caso seguir“.

“Ya hace tiempo de eso, 5 a 6 meses. Yo más sereno, más tranquilo no es mi tema favorito de hablar. Y lo mejor ha sido el distanciamiento entre nosotros y como personas maduras ya no tenía caso seguir, ante esta intromisión, porque de nuestra relación sólo lo sabía un círculo muy íntimo mío y de ella”, concluyó.

