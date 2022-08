VIDEO: ¿Pepe Aguilar bloqueó la carrera de Gussy Lau? el ex de Ángela Aguilar responde duro y directo

El compositor mexicano Gussy Lau rompió el silencio y habló sobre la relación que sostuvo con la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar, misma que terminó después que salieran a la luz fotografías y videos en los que se ven juntos y presuntamente cariñosos.

Según su versión fue una traición que les hicieron, ya que tomaron un screenshot a una historia de close friends en su cuenta de Instagram, dijo que en esa lista tenía familia y amigos contados que le hicieron una mala jugada.

El cantautor sinaloense además de relacionarse sentimentalmente con la “Princesa de la música ranchera”, también sostiene un vínculo de trabajo con la dinastía, es uno de los principales escritores de las canciones de Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar.

Gussly Lau dio a conocer que tampoco le gusta platicar los detalles de lo qué pasó con la intérprete de “En realidad”, aseguró que esta actualmente está contento y sigue haciendo su labor como creador de piezas música.

“Ya mucho más tranquilo, más sereno, obviamente no es mi tema favorito de hablar, pero yo entiendo también su trabajo y trato de darles el tiempo, no de salir corriendo. Yo no puedo sacarlos porque están en la compañía de la editora, pero ya están saliendo. Hace un mes salió el video de ‘Se disfrazó’ de Ángela, el dueto con Pepe, Leonardo luego lanzó ‘No lo podía hacer mejor’, que es una coautoría con nosotros, en su disco viene varias buenísimas también, entonces ahí van a ir saliendo poco a poquito”

GUSSY LAU