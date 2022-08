EE.UU., Japón y Corea del Sur sostendrán reunión ante clima de tensión con China por Taiwán

Los responsables de seguridad nacional de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur se reunirán esta semana en Hawai (EE.UU.), en un momento de gran tensión entre China y EE.UU. por la situación en Taiwán.

En un comunicado, el gobierno estadounidense informó del encuentro entre el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan; el secretario general de seguridad nacional de Japón, Akiba Takeo, y el director de seguridad nacional de la República de Corea, Kim Sung-han.

Sullivan mantendrá citas bilaterales con ambos representantes en Honolulu (Hawái) el miércoles y posteriormente se reunirán los tres el jueves.

