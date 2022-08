Itatí Cantoral revela el problema de salud que la llevó a parar al hospital

En medio de una exitosa temporada en el teatro, la actriz Itatí Cantoral se ha enfrentado a un nuevo reto de salud que la llevó a parar al hospital y a poner en pausa varias de sus actividades. Se trató de un esguince en el pie que ha entorpecido su racha en la obra “Sola en la oscuridad”.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la histrionisa que dio vida a ‘Soraya Montenegro’ reveló que no haber prestado atención a su lesión complicó su recuperación y ahora debe recurrir al uso de muletas.

“Pensé que no era una lesión mayor, tomé el vuelo, vine a México, hice mis funciones, no me dolía“, explicó ante las cámaras.

“Me gusta mucho el ejercicio; me puse a correr y a los 40 minutos de terminar hago mi función, terminando la segunda función ya tenia súper hinchado el tobillo, dije ‘esto ya no está bien’ porque ya llevaba como 10 días“, dijo sobre la falta de cuidado en la lesión.

Como resultado, Itatí Cantoral explicó que se enfrenta a una rotura del 85 por ciento del ligamento: “Me dijeron que debía habérmelo cuidado desde un principio. Cuando me enyesaron me dijeron que no podía recargarlo para nada y me dieron unas muletas que son un complicadas, pensé que eran más fácil“, detalló.

Además de poner en riesgo su participación en la puesta en escena “Sola en la oscuridad”, la famosa temía que su lesión no le permitiera acompañar a Silvia Pinal en el homenaje que se llevó a cabo en el recinto de Bellas Artes en México, a quien interpretó en su bioserie.

No obstante, Itatí Cantoral ha sabido sobrellevar la situación y con los cuidados necesarios le fue posible asistir al evento que reunió a algunas de las máximas estrellas de la televisión y la música con motivo de la celebración de la trayectoria de Silvia Pinal.

Para ello se dejó ver en un despampanante vestido blanco con aberturas en la cintura que acentuaron sus atributos. Además, lució su larga cabellera rubia sobre sus hombros, mientras un maquillaje glamuroso resaltó sus facciones.

