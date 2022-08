¡Se queda! Eric ten Hag confirma la continuidad de Cristiano Ronaldo con el Manchester United

Luego de una larga novela de rumores, el entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, confirmó la continuidad de Cristiano Ronaldo para la próxima temporada.

El entrenador de los “Diablos Rojos”, Erik ten Hag, aseguró: “El mercado terminará así (con el fichaje de Dubravka, ndr) en relación al portero eslovaco que llegó a Old Traford. De igual manera señaló que hay que estar atentos al mercado pero que de momentos está será la plantilla desde septiembre hasta enero.

Cuenta con Cristiano Ronaldo

En la misma declaración y antes de ser interrogado aseguró que cuenta con el portugués Cristiano Ronaldo debido a que lo considera una pieza vital en el ataque, el cual necesita fortalecer. “Necesitamos jugadores de calidad para todos los partidos. Cristiano forma parte de nuestros planes“, aseguró el estratega neerlandés.

De esta manera terminan los rumores que ligaron al astro portugués Cristiano Ronaldo a equipos como el Bayern Munich, Chelsea, Napoli, Atlético Madrid, un club en Arabia Saudita, el regreso al Real Madrid y hasta el FC Barcelona. El goleador lusitano no se moverá de Manchester e intentará acumular buenas actuaciones para volver a colocar al equipo en el sitial que le corresponde y que perdió hace algunos años.

💥 Cristiano Ronaldo SE QUEDA en el Manchester United



💬 Erik Ten Hag asegura que "estaremos hasta enero con esta plantilla" y responde con un rotundo "está claro" cuando le preguntan si cuenta con Cristiano pic.twitter.com/nmXGPys68w— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 31, 2022

Entre ofertas y rumores por Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vivió un mercado de fichajes entre ofertas, rumores, rechazos y las ganas de marcharse ante un proyecto que como señalaron varios medios, no le convencía mucho al astro portugués. Sin embargo luego de tantas vueltas y de iniciar dos partidos desde el banquillo, Ronaldo permanecerá uniformado con los colores de los “Diablos Rojos”. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

El entrenador holandés Erik ten Hag siempre apostó por la continuidad del histórico goleador y hoy con la noticia y sus declaraciones lo ha confirmado. Además Ronaldo contará con un viejo compañero del Real Madrid como lo es Casemiro y aputará a hacer las mejores actuaciones para seguir sumando triunfos a su gloriosa carrera.

