Periodista argentino manda mensaje de apoyo a Cristiano Ronaldo: “Me encantó el desplante que le hizo a Carragher”

El periodista argentino Pablo Giralt mostró su apoyo a Cristiano Ronaldo desde el programa Fútbol Total, el cual es transmitido por Directv Sports. Las declaraciones las dio en torno al desaire que le hizo el portugués antes del juego contra el Liverpool al ex futbolista Jamie Carragher.

El portugués saludó con gran cariño a Roy Keane y a Gary Neville, por el contrario dejó con la mano extendida al ex jugador del Liverpool quien ha sido muy crítico con la carrera del futbolista portugués.

“Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo”, dijo Carragher hace unos días. Pues aquí está la reacción del portugués, pasando de saludarlo en directo pic.twitter.com/aibEw5ZpIL — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 22, 2022

Las declaraciones de Pablo Giralt apoyando a Cristiano Ronaldo

Ante esta realidad, el periodista argentino emitió su opinión y aseguró que le encantó el desplante que le hizo Cristiano Ronaldo a Jamie Carragher.

“Me encantó lo de Cristiano con Carragher. El desplante público de Cristiano a Carragher me encantó, saludando a Keane y a Neville”, afirmó Giralt.

Aseguró que la carrera de Carragher no es tan importante para colocarse en su posición de crítico y además aseguró que más de uno lo habrá googleado para saber quién es.

¿Quién es Jamie Carragher?

Jamie Carragher es un ex futbolista inglés que militó en Liverpool desde 1996 hasta el año 2013. En 737 partidos disputados anotó cinco goles, se desempeñaba como defensa central.

El ex futbolista de 44 años es muy querido en Liverpool y ahora se desempeña cómo comentarista de fútbol, profesión en la que ha sido muy crítico con Cristiano Ronaldo. Bad night from start to finish! blanked by my good mate Ronaldo, Man Utd showing fight & quality & Liverpool all over the place!! #MUNLIV #MNF— Jamie Carragher (@Carra23) August 22, 2022

“Carragher habla desde una posición de crítico desde su carrera como si fuera Maradona o Pelé“, afirmó el periodista argentino Pablo Giralt.

