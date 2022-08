Cristiano Ronaldo tampoco sería bienvenido en el Olympique de Marsella

La actualidad del portugés Cristiano Ronaldo no está resultando para nada sencilla, ante su deseo de salir del Manchester United hasta el día de hoy no ha podido conseguir destino. A los presuntos rechazos de varios clubes se suma el Olympique de Marsella, equipo que se hablaba como otro posible destino. A la afición le ilusionaba una posible dupla con Alexis Sánchez pero el equipo ha salido al paso y desmintió ese presunto interés por hacerse con los servicios del crack lusitano.

Según reseñó Mundo Deportivo una fuente del club francés la cual fue citada por RMCsport, ha asegurado que el Olimpyque de Marsella hasta la fecha “no tiene ninguna intención de fichar a Cristiano Ronaldo“, información que desmiente el rumor de manera tajante.

¿SE VA PARA FRANCIA? 😳



Según informan en Europa, el representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ha iniciado contactos con el Olympique de Marsella 🇫🇷 pic.twitter.com/CmUZE7HU57 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 20, 2022

Se le acaba el tiempo a Cristiano Ronaldo

Hasta el día de hoy Cristiano Ronaldo sigue firme en su posición en torno a querer salir del Manchester United, sin embargo no ha podido encontrar el camino. El portugués rompió el silencio esta semana y aseguró que pronto se sabría la verdad, además arremetió contra los medios, acusándolos de estar “contando mentiras”.

El portugués ha sido vinculado al Bayern Munich, Chelsea, Atlético Madrid, Real Madrid, Borussia Dortmund, Sporting Lisboa y ahora el Olympique Marsella. Ofertas menos creíbles hablaban de Arabia Saudita y hasta del Flamengo en Brasil.

Cristiano Ronaldo y el proyecto del Manchester United

Hasta ahora los resultados no han acompañado al Manchester United dentro de una joven temporada que claramente ven como rescatable. El mayor indicio de mejoría del equipo del United es la llegada del mediocampista brasileño Casemiro, a lo que muchos especulan como un posible plus que haga al portugués recapacitar y quedarse para reencontrarse con su ex compañero en el Real Madrid.

Sin embargo el goleador histórico quiere jugar la UEFA Champions League ya que sabe que a sus 37 años el tiempo le juega contra reloj a la hora de pensar en seguir sumando títulos en su laureada carrera.

También te puede interesar

. Las deudas que Messi y Cristiano deben saldar en el Mundial Qatar 2022

. Casemiro tendría todo hecho para dejar al Real Madrid y unirse al Manchester United: solo falta el reconocimiento médico para ser presentado este viernes

. Leyenda del Manchester United le manda fuerte mensaje a Cristiano Ronaldo: “Levántate ahora y habla”