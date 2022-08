Casemiro tendría todo hecho para dejar al Real Madrid y unirse al Manchester United: solo falta el reconocimiento médico para ser presentado este viernes

El brasileño Casemiro tendría todo hecho para sumarse a la disciplina del Manchester United según reportan medios ingleses en informaciones reseñadas por MARCA. En este sentido solo faltaría pasar el reconocimiento médico este viernes para así ser presentado de una vez ese mismo día y posteriormente ponerse a las órdenes del entrenador holandés Erik Ten Hag.

Las mismas informaciones indican que el Manchester United solo estaría ya pendiente de que el centrocampista brasileño cinco veces campeón de Champions con el Real Madrid, pase el reconocimiento médico y así hacer oficial su fichaje. Es posible que al momento de leer esta noticia, Casemiro se encuentre en Manchester preparado para sus exámenes.

Visto bueno de Casemiro al Manchester United

La salida de Casemiro del Real Madrid rompería ese exitoso tridente conformado por el brasileño, el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos. Sin embargo la oferta del Manchester United es muy elevada, algo que el equipo “merengue” supo entender para darle luz verde al futbolista nacido en Sao Paulo. La oferta por el futbolista de 30 años de edad sería de cinco temporadas, dos más de las que tiene cerrada con el Madrid.

Además el United puso sobre la mesa los 70 millones exigidos por el club de la capital española para dejar salir a su emblemático futbolista. Lo que demuestra que Florentino Pérez no se cierra a la posibilidad de dar salida a sus jugadores siempre y cuando llegue una oferta que genere ingresos al club, siempre colocando el escudo por encima de los intereses personales de los futbolistas, un caso reciente fue el de Cristiano Ronaldo y el de Sergio Ramos.

🚨💣 El Real Madrid ha autorizado a Casemiro a pasar el reconocimiento médico con el United mañana mismo.



🤝 Acuerdo cerrado entre el jugador y el Manchester.



💰 El traspaso se cerrará entorno a los 70M€.



Casemiro se marcha al Manchester United.— Madrid Sports (@MadridSports_) August 18, 2022

El último gran contrato de Casemiro

A sus 35 años Casemiro sabe que este será su último gran contrato, en caso de salir del Real Madrid lo hará por la puerta grande y ganando todos los títulos posibles. Además se le doblará el contrato economicámente hablando. Son muchas razones para que el brasileño asuma el reto de llegar a un equipo que a pesar de tener un gran nombre, hoy en día atraviesa una de sus peores crisis. Casemiro will have a conversation with Carlo Ancelotti in the next hours to discuss his future, as Manchester United contract proposal received yesterday is tempting him. 🚨🇧🇷 #MUFC



Man Utd received zero new signals on Frenkie de Jong side in the last month, nothing changed. pic.twitter.com/wp2rqcAISk— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2022

Queda esperar si Casemiro termina unifromándose con los colores del Manchester United y todas las informaciones se concretan. También de darse el fichaje queda esperar si finalmente se reencuentra con Cristiano Ronaldo o finalmente el portugués termina saliendo del club.

