Trump usa Truth Social para acusar al New York Post de enaltece a Mitch McConnell

Donald Trump recurrió a su red social Truth Social para quejarse del New York Post, de quien indicó en algún momento fue su “periódico favorito”, indicando que defendió a Mitch McConnell.



“En todo caso, el consejo editorial del New York Post (¿qué les pasó?) debería estar hablando de la nueva revelación del despedido Trump odiando al ‘agente especial’ a cargo del horrendo e innecesario Mar-a-Lago Break- In”, expresó Trump.



El magnate dijo que los medios estadounidenses no mencionan nada sobre las elecciones de 2020, que él describe como corruptas.



“¡Lamentablemente, los medios de nuestro país tienen tanto miedo de ser demandados que nunca quieren mencionar nada que tenga que ver con las elecciones corruptas de 2020!”, indicó.



Asimismo, se pronunció fuertemente sobre un artículo de opinión del Post titulado “Los republicanos tienen suerte de tener a Mitch McConnell” que hace referencia a las afirmaciones de fraude electoral sin fundamento del expresidente como una “locura de ‘elección robada'” mientras elogiaba a McConnell, quien fue el líder de la mayoría en el Senado durante la presidencia de Trump.



En parte del artículo se lee: “Trump está molesto porque McConnell se negó desde el principio a respaldar su tontería de ‘realmente gané’, otra posición que demuestra que Mitch es exactamente el líder que los republicanos del Senado necesitan”.



Las desavenencias entre Trump y McConnel empezaron hace un tiempo, en febrero de 2021, McConnell reprendió al expresidente por su “vergonzoso abandono del deber” durante el asalto al Capitolio. “No hay duda, ninguna, de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los eventos del día”, puntualizó McConnell ante el Senado.



Desde entonces, Trump ha criticado repetidamente a McConnell, incluso lo calificó de “viejo cuervo” en varias ocasiones y acusó a este último de “poner en peligro” las posibilidades de reelección de otros senadores republicanos.

