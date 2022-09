Alejandro Zendejas, el futbolista que quiso “chantajear” al Tata Martino, podría ser convocado por Estados Unidos para su próximo partido

Luego de la derrota de 0-1 de México ante Paraguay, Alejandro Zendejas se volvió motivo de polémica, ya que la afición y algunos medios cuestionaron al DT de la selección azteca porque no llamó al mediocampista de América, quien pasa por un gran momento, es titular indiscutible y lleva 3 goles en lo que va del torneo.

Vale recordar que después del encuentro, el Tata Martino sucumbió ante esta presión y contó la verdad de lo sucedido: El jugador de doble nacionalidad tenía que firmar un documento de FIFA, por reglamento, en el que renunciara a la federación estadounidense para poder ser convocado por México; sin embargo, no lo hizo porque quería que el DT le garantizara que lo llevaría a Qatar 2022, condición con la que Martino no estuvo de acuerdo; finalmente el americanista no apareció en la convocatoria.

De acuerdo con lo reportado por el Francotirador, columnista de Récord, en EE.UU. aprovecharán esta situación para “robarse” al jugador y convocarlo para la próxima fecha FIFA, es decir, hacer que renuncie a la federación mexicana para integrarlo definitivamente a la estadounidense, ya que, de forma insólita, ellos no tenían conocimiento pleno de la situación y creyeron que ya había firmado con México, o sea que ya no lo podrían llamar.

“Lo que va a estallar en los próximos meses es que me contó mi oreja gringa que en la US Soccer no sabían… ¡que Zendejas no había renunciado a EU! Es decir, pensaban que ya no lo podían convocar”, mencionó el Francotirador en su columna de este jueves.

“Pero, ahora que soltamos el dato y lo hicimos público, me dijeron que van con todo por el volante del América y que están convenciendo a Gregg Berhalter para que lo llame en la siguiente fecha FIFA, para convencerlo de que ya se quede con el representativo del otro lado del Río Bravo, pues ellos sí lo quieren”, complementó. METEN PRESIÓN A ZENDEJAS



Los próximos partido de Estados Unidos serán contra Japón y contra Arabia Saudita, los días 23 y 27 de septiembre, respectivamente, por lo que no sería sorpresa que a partir de allí, Zendejas se incorporara de forma definitiva al combinado de las Barras y las Estrellas, sobre todo si esta selección cumple sus exigencias y le garantiza el boleto al Mundial.

