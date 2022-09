Esta fue la reacción de Ángela Aguilar al ser cuestionada sobre la confesión de Gussy Lau sobre que sigue enamorado de ella

Ángela Aguilar sigue dando de que hablar, no solo por su carrera, sino también porque desde que se supo que tuvo una relación con Gussy Lau, no deja de salir información. El compositor hace poco confesó que aún estaba enamorado de la famosa y negó ser el responsable de la filtración de las fotos en la que ambos están besándose.

Fue en entrevista con el programa Hoy, en donde le preguntaron a Ángela Aguilar sobre las declaraciones de Gussy Lau respecto a la controversia que los involucraba a los dos después de la filtración de las fotos de ambos.

Al escuchar la pregunta, la cantante de regional mexicano se veía no muy cómoda con lel tema cuando fue captada por la prensa saliendo de un local en Los Ángeles, California: “Estoy muy contenta de tener un show este fin de semana…”, se limitó a decir.

“Muy contenta de tener el apoyo de ustedes como siempre y pues nada voy a mi casa a descansar porque mañana tengo que ir a grabar una canción importante para mi carrera”, mencionó la artista quien no quiso hablar sobre el tema frente a las cámaras.

Fue en una entrevista con Edén Dorantes, donde el compositor se sinceró sobre la controversia que vivió cuado se supo que estaba en una relación amorosa con la hija de Pepe Aguilar. Sin embargo, especificó que sigue con un contrato de exclusividad con la disquera del intérprete de “Por mujeres como tú”.

“Todavía seguimos, tenemos un contrato, sigo componiendo, sigo siendo exclusivo de Equinoccio, que es la empresa de Pepe, la disquera, y pues todo muy bien laboralmente”, expresó Gussy Lau.

Sumó que su rompimiento con Ángela Aguilar sí le afectó como persona, pero no como profesional: “Laboral no, la relación obviamente sí, pues todos los problemas con las parejas afectan, pero pues laboralmente seguimos trabajando ahí”.

“No confiar tanto y también ser amigo de mi silencio, preso de mis palabras. Vale más no decir nada ya nunca ni mostrar nada nunca ni subir nada porque te pueden robar amigos cercanos y la pasan y la pasan”, expresó el compositor que fue la lección que le dejo esta experiencia.

Gussy Lau también relató de cómo enfrentó el tema con Pepe Aguilar, a quien se le conoce por su fuerte personalidad. “Se arregló como se tenía que arreglar, muy profesional como tú lo dices, de carácter, pero muy profesional, y pues seguimos con el contrato y laboralmente muy bien “.

Aseguró que no sabe aún quién fue el responsable de la filtración de las fotos que subió con Ángela, aunque sí ha tenido algunas sospechas, pues muy pocos tenía acceso a ellas: “No me da mi cabeza, tenía a pura familia ahí, entonces es muy duro porque pensar que un primo cercano o mi hermano o un amigo muy cercano, pues me va a doler horrible”.

“No es necesario sacrificar nada, incluso se puede combinar el amor con lo profesional, simplemente hay parejas que sí logran atravesar todos los problemas y hay otros que no, y nos tocó de este lado que no”, concluyó Gussy Lau en retrospectiva sobre su relación con Ángela Aguilar.

También te pueden interesar:

–Ángela Aguilar modela en el gimnasio un enterizo negro

–Desde el baño Ángela Aguilar modela un minitop que resalta su delgada figura

–Ángela Aguilar usa bigote y se sorprende al ver que es idéntica a Pepe Aguilar: “¡Parezco mi papá!”