Ángela Aguilar usa bigote y se sorprende al ver que es idéntica a Pepe Aguilar: “¡Parezco mi papá!”

Ángela Aguilar se convirtió en una copia de su padre gracias a una travesura de su hermano Leonardo, quien con ayuda de un filtro demostró que Pepe Aguilar tiene algunos clones.

Ángela Aguilar no solo es sinónimo de talento y belleza, sino que también se ha caracterizado por tener un gran número de seguidores dentro de las redes sociales donde comparte algunos detalles de sus proyectos profesionales, lo bien que la pasa en familia e incluso cómo se divierte con ayuda de la tecnología, aunque también ha dado de qué hablar gracias a las travesuras de su hermano Leonardo.

Y eso fue lo que pasó durante su visita a un restaurante al que asistió en compañía de sus padres y hermanos, donde la llamada “Princesa de la música mexicana” quedó sorprendida con el gran parecido físico que comparte con su papá.

Todo sucedió previo al espectáculo Jaripeo Sin Fronteras que ofreció la famosa dinastía en Sacramento, California el pasado 26 de agosto, y el encargado de compartir el divertido video fue Leonardo Aguilar a través de sus historias de Instagram, quien aprovechó mientras llegaba su comida para comenzar a grabar.

Con ayuda de un filtro de bigote, el también cantante primero enfocó la lente hacia su hermana Aneliz, quien cubrió su rostro con el celular evitando mostrar cómo luce. Sin embargo, siguió grabando y luego de probar cómo se ve él, apuntó la cámara hacia la bella Ángela Aguilar, quien al principio le pidió que no grabara pero una vez que se vio quedó completamente sorprendida al descubrir que es idéntica a su famoso padre.

Y llevando su mano a la boca en señal de asombro mencionó la frase: ¡Parezco mi papá!, lo que provocó la risa de su hermano.

Por supuesto las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar, en donde coincidieron en que padre e hija son muy parecidos, mientras que algunos más encontraron similitud con otros miembros de la famosa dinastía mexicana: “¡Idéntica Ángela a su papá! Lindos todos los Aguilar”, “Esos ojos no se han perdido igualitos a los de Don Antonio”, se lee junto a la grabación que ha sido retomada en otros sitios.

Tras la divertida anécdota, Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo se presentaron con gran éxito en el El Golden 1 Center. View this post on Instagram A post shared by Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial)

