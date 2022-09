Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de septiembre de 2022

Leo

No tengas miedo de enfrentar tus miedos, se feliz, disfruta que la vida es corta y no permitas que nadie te haga daño de hoy en adelante. Ponte perra y ve por tus objetivos estas a nada de cumplir cada meta que te propusiste. Amistad del pasado ha de retornar con la cola entre las patas arrepentidas de sus errores y quiere que las cosas sean como antes sin embargo tú sabes bien que así no será. Tu lado negativo ha de ser tu carácter explosivo, tu manera de mandar todo a la fregada cuando te hartas, tu falta de carácter para enfrentar el amor cuando llega por miedo a ser traicionado o engañado, tu incapacidad para producir y luchar por más, tu estancamiento en proyectos por flojera o no creer en ti. Después de la tempestad ha de llegar la calma, no tengas miedo si algo no resultó como esperabas ni pienses que es un castigo divino, recuerda que lo que nos sucede es el reflejo de lo que realizamos en nuestro pasado.

Virgo

Ten cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías dañar a grandes personas que significan mucho para ti, tienes el poder de destruir a quien quieres con tan solo una palabra, cometerás grandes fallas y errores con personas muy queridas. Tu parte buena son tus sueños, tu bondad, tu corazón sensible, tu forma de entregarte y amar sin esperar nada a cambio, tu parte obscura es tu cambio de humor repentino, la manera en que puedes destruir todo lo que te rodea cuando te lo propones, tu forma de vengarte y poner en su lugar a quien llega a dañar a tu familia o tu entorno. Aprende amarte y quererte y darte cuenta lo que eres y tienes y puedes llegar hacer. Eres un signo muy cambiante el cual es difícil de complacer en muchos de los sentidos, es por eso que muchas veces cambias de opinión demasiado pronto y no das el tiempo adecuado para que se te cumplan tus sueños.

Libra

Eres un ser bondadoso, lleno de sueños y metas que quieres realizar, te encanta viajar y andar de fiesta, pero al final del día te das cuenta de que son pocas las personas que realmente te quieren y valoran, sigue con ellas no necesitas de nadie más. Ten presente que nadie merece tus lágrimas, nadie merece que bajes tu nivel. Aprende a quererte, amarte y darte tu lugar. Cree en ti y tus sueños y ve por eso que tanto quieres, amas y deseas, deja que la vida te sorprenda y tú sorpréndela a ella. No hay nada que esté escrito para tu futuro así que deja de preocuparte por él. Tu parte de bondad radica en tu entrega a tu familia, eres el ser más protector que existe, te enamoras y das todo. Como enemigo no tienes piedad, pero debes de pensar bien antes de actuar pues tarde o temprano eso que hiciste regresará a ti.

Escorpio

Te caerá el 20 de muchas cuestiones de las cuales te negabas a creer, es momento de tocar fondo. Existen heridas que ya no sanarán, que se encuentran en reposo y así seguirán, aprenderás a vivir con ellas y cuando creas que todo está perdido la vida y Dios te sorprenderán. Cuídate mucho de caídas y golpes los cuales podrían ocasionarte un problema cabrón. Días de mucha nostalgia al recordar quien ya no está a tu lado ni en tu vida, aprende de lo bueno que te dejó y deja de pensar en lo que ya nunca más será, vida solo tienes una. Amores de una noche donde quiera, no lastimes a quien de verdad te quiere por ese tipo de personas que solo busca un rato a tu lado y después no te dan ni para él taxi. Días de mucha reflexión en los cuales tomarás grandes decisiones que posiblemente cambien el rumbo de tu vida, es momento de crecer en todos los sentidos y darte felicidad a ti mismo que nadie más lo va a hacer.

Aries

Tu problema siempre será esperar lo mismo que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú, de ahí vienen las decepciones. Ya es momento de ser quien soñaste ser, de comerte al mundo, de ser feliz con lo que eres y tienes y liberarte de todo eso que te causa conflicto. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser un postre y te conviertas en el plato principal. Cierra ciclos que siguen abiertos y cicatriza esas llagas que no te han dejado seguir. Un familiar te dará una satisfacción muy grande que te pondrá muy feliz. Grandes sorpresas se aproximan las cuales deberás de digerir poco a poco pues podrían caerte mal, no te estreses tanto, no vale la pena hacerlo por cuestiones que se pueden resolver.

Tauro

Recuerda quién eres y hacia dónde vas en la vida, esa será la clave para consolidar tus sueños. No te dejes manipular por nadie ni permitas que la vida te lastime. Aguas con tu orgullo y egoísmo pues una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado, quizás los golpes de la vida que has recibido han causado dicha situación, no te preocupes si ser así te hace no sentir los golpes, dale para delante. Cambios se aproximan y con ellos el desprendimiento de una persona de tu vida, te volverás a sentir libre. En lo negativo podemos encontrar inestabilidad, traiciones que pudieras cometer con el ser amado debido a dicha inestabilidad, eres muy de no meter la mano al fuego por nadie. Días en los que comprenderás el porqué de muchas cosas, trata de relajarte más y darte la oportunidad de pensar hacia dónde vas y por qué elegiste ese camino.

Géminis

Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde te diriges, algunas veces caes en cuestiones bien tontas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen. Ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto, si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, ya no estás para dar explicaciones a nadie. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete. A medida que pasen los días comprenderás el porqué de tu situación, las cosas tienen una causa y efecto y lo importante siempre será que aprendas del golpe. No todas las personas son iguales, aquí el pedo es que te gusta lidiar con pura gente p3ndeja sin corazón. Mucha suerte en juegos de azar y lotería este fin de semana.

Cancer

Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo. Déjate de celos p3ndejos, si no confías en tu pareja mejor búscale por otro lado o toda tu vida te la pasarás con dudas y eso no será vida. Amor del pasado podría incomodarte nuevamente. Llamada o mje en estos días te alegrará tu día podría ser de esa persona que significa mucho para ti. Ya no temas a cometer errores, es mejor aprender la lección que no haberlo intentado nunca, recuerda que vida solo hay una. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tensa la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua.

Piscis

Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro. En unos días comenzará el estrés por trabajo, escuela o una situación que te agobia, todo mejorará en la medida que le vayas dando solución. En las cuestiones del amor te atontas mucho pues sueles darle entrada a personas que no sirven ni para ir a incomodar a la gestora de sus días. Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares pues podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles demasiado. Tu carácter cambiará mucho y serás más fuerte que nunca, tus sentimientos se comenzarán a volver más duros y no confiarás tan pronto en las personas, la vida te dará una lección que no olvidarás pues te llenará de oportunidades tanto en los negocios como en el amor, ya no eres el o la misma mensa de antes.

Acuario

Es momento de iniciar de cero, de deshacerte de toda esa basura que no te deja avanzar o pone obstáculos en tu vida, debes cerrar esos ciclos tan dolorosos por los que has pasado e iniciar de cero. Conocerás muchas personas las cuales te darán grandes lecciones, aprende de ellas antes de dar el siguiente paso. Si estas soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y lleva todo a su paso, no te desesperes ni forces las cosas, deja que el tiempo haga su trabajo. No dejes que la vida te quite lo que te puso una vez, aprovéchalo y disfrútalo al máximo. Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos. Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti.

Capricornio

Van a llegar a ti personas muy importantes las cuales te darán grandes lecciones, no culpes a otras personas de tus errores, asúmelos y deja que las cosas tomen su rumbo, necesitas responsabilizarte de tus actos. Deja de pensar en eso que sabes que nunca será tuyo, controla tu carácter explosivo el cual cambia en cuestión de segundos y arruina lo que encuentra a su paso, tu forma inminente de poner en su lugar a quien pasa tu territorio, tu dominio en el sexo y tu necesidad de no quedarte solo o sola es algo que tienes muy marcado y te identifica. El dinero no lo es todo pero como ayuda, aprende a ahorrar más pues podrías entrar en una racha inestable económicamente. No piensas las cosas solo actúas y eso te ha ocasionado grandes problemas en la vida.

Sagitario

Vienen problemas con familiares los cuales se resolverán con el paso de los días, aclara las cosas y no dejes nada pendiente para otro día o será más difícil disculparte, que la palabra perdón sea una palabra de tu vocabulario o de lo contrario podrías perder grandes personas que son muy importantes para ti. No es momento de pensar en lo que ya fue y no existe, céntrate en cuestiones que de verdad importan y valen la pena. La vida te ha golpeado de tal forma que tu corazón se ha hecho duro y ha despertado cuestiones obscuras en ti que no existían, en tus cualidades podemos encontrar mucha entrega, amabilidad, tu familia tu talón de Aquiles, sabes comportarte en los mejores eventos y como amistad sabes guardar fidelidad sin embargo la vida te ha cobrado facturas de errores del pasado que te ha costado trabajo entender o comprender. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en el amor pues podrías cometer errores y enredarte en una relación tóxica que solo te cause estrés y te lleve por malos momentos. Aprende de tus tropiezos para que no vuelvas a cometer los mismos errores y date la oportunidad de expresar lo que sientes sin miedo al que dirían o sin miedo a lo que puedan pensar los demás de ti.