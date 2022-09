Cada vez más médicos estadounidenses se especializan en cocina saludable: por qué

Conforme se incrementa el interés y el esfuerzo de los estadounidenses por comer de manera más saludable, surgen también los planes para que estudiantes de medicina se interesen no solo por comer mejor, sino también por cocinar mejor.

La Dra. Michelle Hauser, de la Universidad de Stanford, está inspirando a estos aspirantes desde el principio para que aprendan a comer mejor enseñándoles a cocinar con un plan de estudios de la facultad de medicina que ahora se presenta en más de 100 países.

Como autora de de ACLM’s Plan de estudios gratuito de Medicina Culinaria, es promotora de que lo que la gente come y no come es el factor de riesgo más importante de morbilidad y mortalidad en los EE. UU.

Por esta razón, para ella es muy importante que los profesionales de la salud ayuden a los pacientes a seguir un patrón dietético saludable y no permitan que la mala nutrición cause más enfermedades y enfermedades crónicas

“La educación nutricional representa una oportunidad crítica perdida en la educación médica en los Estados Unidos y en muchos países del mundo”, dijo Hauser a Fox News Digital.

Señala que el campo de la medicina culinaria (CM, por sus siglas en inglés) surgió para llenar un vacío entre la nutrición tal como se enseña en la mayoría de los programas de formación de profesionales de la salud y que además, solo el 25% de las escuelas de medicina tienen un curso de nutrición dedicado.

En síntesis, Hauser es una interesada por la coherencia entre los alimentos que recetan los médicos y que éstos, precisamente sepan prepararlos en recetas que sean agradables a los pacientes.

Se debe conversar sobre nutrición en los consultorios médicos

La medicina culinaria aborda el aspecto de la educación nutricional con más relevancia para la persona promedio que toma decisiones sobre qué comer a diario, señaló.

La especialista señala que muchos profesionales de la salud no tienen tiempo para conversar con pacientes cardíacos o diabéticos, sobre hábitos nutricionales. Sino que están resignados al hecho de que “nadie cambia su dieta de todos modos y que es mejor concentrarse solo en los medicamentos“.

“La medicina culinaria es un método eficaz para combatir estas barreras clave para el cambio de comportamiento dietético al enseñar a las personas que la comida saludable puede ser sabrosa, rápida y económica si una persona sabe cómo cocinar y planificar las comidas”, dice.

Es importante que cualquier persona que enfrente la amenaza de la inseguridad alimentaria y nutricional, conozca los recursos de otras organizaciones como Feeding America, donde pueden buscar en su comunidad para encontrar bancos de alimentos, algunos de los cuales ofrecen lecciones de cocina.

