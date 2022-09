“¿Canelo con quién ha peleado?”: Antonio Margarito atacó la carrera de Saúl Álvarez

Continúan surgiendo los detractores del Canelo Álvarez. A pesar de que muchas personas tildan al tapatío como uno de los mejores peleadores del momento, también hay quienes ponen en tela de juicio sus logros. Una de las críticas al tapatío ha sido la calidad de los rivales a los que ha enfrentado. Por esta razón, Antonio Margarito considera que Saúl no superará a Julio César Chávez.

“No (Canelo no será mejor que Chávez). Imagínate, Chávez con quien hizo esas pelea. Ahora dime, ¿Canelo con quién ha peleado?”, cuestionó Antonio Margarito en una entrevista para Deplaymaker.

El ex boxeador mexicano dejó claro que no considera que Saúl Álvarez sea un mal peleador. Margarito hizo hincapié en que el tapatío ha tenido rivales accesibles durante su carrera.

“Yo no digo que sea malo Canelo, jamás. Ha aprendido demasiado y va para arriba. Lo único que yo digo es que le han puesto peleadores de bajo nivel (…) Le han sabido llevar su carrera, pero la gente se está dando cuenta de que no es así”, explicó.

Canelo vs. Benavidez

Además de la revancha con Dmitry Bivol, una de las peleas que más le han exigido a Canelo Álvarez es contra David Benavidez. Antonio Margarito se sumó a la lista de personalidades que desean ver juntos en el ring al tapatío y al “Bandera Roja”.

“¿Por qué razón no voltea a ver a Benavidez? Es lo que he dicho. ¿Por qué no le pelea? Se va a dar, ¿pero cuándo?”, se cuestionó el ex boxeador mexicano. View this post on Instagram A post shared by David Benavidez (@benavidez300)

