Encuentra miles de pesos en chamarra que compró en el tianguis, los devuelve

Poco le importó a un hombre encontrarse con miles de pesos, pues lejos de pensar en quizá pagar sus deudas o gastárselos de otra manera, los regresó a su dueño.

Todo inició cuando un usuario de TikTok, la plataforma que actualmente es la favorita de chicos y grandes, dio a conocer que se encontró una chamarra que, presuntamente, tenía docenas de billetes de 500 y mil pesos en una bolsa escondida.

La prenda la había comprado en un tianguis, pues a pesar de que era usada era de una reconocida marca, por lo que no dudó en comprarla en 50 pesos mexicanos. Cuando llegó a su casa, el joven revisó una de las bolsas y halló 13 pesos; sin embargo, en una bolsa oculta había varios billetes de 500 pesos.

“Estos son los ahorros de una persona porque… es mucho dinero, es mucho dinero. Estos son los ahorros de la persona que me lo vendió“, expresó el hombre sorprendido por lo que se encontró en la prenda.

En otra grabación el usuario contó que la señora que le vendió la chamarra estaba buscando el dinero que le dejó su esposo, quien acababa de fallecer, por lo que se sintió feliz con su acción.

“Me siento muy orgulloso, porque quieran o no, la acción que yo hice, hasta cierto punto, ayudé a una persona. Realmente, sé que lo que hice fue lo mejor”, comentó.

“Tuve la tentación de quedármela (…) pero realmente no soy de esas personas. Me siento mejor porque esa persona sí la está pasando duro y fue bueno (…) con dos o tres que seamos honrados, que tengamos un poquito de moral, no saben lo feliz que podemos llegar a hacer a ciertas personas“, cerró.

