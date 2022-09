Joven denuncia a restaurante por despedirla por el color de su cabello

Perder el trabajo es quizá una de las experiencias más difíciles y tristes que puede experimentar una persona.

Algunos son víctimas de los recortes que hay en las empresas o bien una indisciplina o mala acción también tiene como resultado ser despedido; sin embargo, un caso dio de qué hablar después de que una joven denunció que la dejaron sin empleo por el color de su cabello.

Fue en la cuenta @alenovskii de TikTok en donde se presentó la narración de la afectada, quien señaló que fue echada de su trabajo en un restaurante de Nuevo León porque “no representaba la imagen que el restaurante quería dar” con su cabellera en tono rojizo.

“Yo trabajaba en un restaurante que se encuentra ubicado en San Pedro Garza García en la ciudad de Monterrey (Nuevo León) y es un restaurante fine dining que cuenta con premio 6 star diamond por hospitalidad”, contó.

“Yo había laborado en este restaurante desde el 19 de octubre del año pasado -2021- hasta la fecha del día de hoy 30 de agosto del año 2022, hace algunas horas la empresa decidió rescindir mis actividades laborales debido a que no acaté una orden que fue pintarme el cabello. Porque el color que yo uso ahorita ya no representa la imagen que ellos quieren dar, entonces el día de hoy la chica de Recurso Humanos habló conmigo para decirme que tenía que firmar una carta de renuncia porque no había acatado una orden y era una baja definitiva”, agregó.

El caso de la joven se viralizó de inmediato con múltiples reproducciones y comentarios, en su mayoría de apoyo debido a que no ven como una razón válida perder un empleo por un tinte de cabello.

