Joey Meneses lo vuelve hacer: El slugger mexicano conectó un jonrón para dejar en el terreno a Oakland

Joey Meneses ha sorprendido a la fanaticada de los Washington Nationals y de las Grandes Ligas con su poder al bate. El bateador mexicano tiene un mes desde que llegó a las Grandes Ligas y desde entonces no ha parado de dar jonrones.

Este jueves conectó su séptimo cuadrangular de la temporada para dejar en el terreno a los Oakland Athletics en el cierre del décimo episodio, a pesar de que estaban abajo por una carrera.

Meneses tenía cuenta de 2 bolas y 2 strikes ante el lanzador derecho Norge Ruiz cuando conectó un batazo fuerte hacia el jardín derecho con dos hombres en base para así dejar en el terreno a los Atléticos 7 carreras por 5.

¡Walk-off de Joey Meneses! El culichi conectó un cuadrangular de tres carreras para dejar tendidos a sus rivales.#MexicanPower 🇲🇽💪#YoAmoElBeis pic.twitter.com/G6zyy1K5aD — MLB México (@MLB_Mexico) September 2, 2022

Pero es que el jonrón no fue la única buena actuación del culichi en el partido. Meneses terminó el encuentro de 6-4 y cuatro carreras impulsadas. Durante sus primeros 100 turnos en las Grandes Ligas tiene promedio de .354, 7 cuadrangulares, 6 dobles, 15 impulsadas, 18 carreras anotadas, y 1.011 de OPS.

A sus 30 años de edad, el bateador de Culiacán está teniendo su primera experiencia en las Grandes Ligas con los Washington Nationals después de pasar 10 años en las Ligas Menores y nunca rendirse de conseguir su sueño.

En sus primeros 10 partidos en Las Mayores, el culichi sumó 5 cuadrangulares que dejó ver que estaba más que listo para el nivel de los lanzadores de la MLB.

“Cuando pegué el jonrón, iba como corriendo así como que no me lo creía. Iba en shock. No sabía en sí bien bien lo que estaba pasando. Iba corriendo disfrutando mientras corría las bases y fue muy emocionante cuando vi el batazo. Cuando vi que la pelota se fue, me vinieron muchas cosas a la mente, pero más que todo emoción y alegría, además de la satisfacción de haberlo logrado”, expresó el pelotero mexicano.

El mexicano recibió el llamado del equipo grande luego del cambio en el que se marchó Juan Soto y Josh Bell, para rellenar la ausencia de los bigleaguer. Ahora Meneses quien seguirá como novato en 2023, buscará establecerse en la organización de Washington.

