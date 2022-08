El mexicano Joey Meneses disparó su quinto jonrón en menos de 10 juegos en Grandes Ligas

El mexicano Joey Meneses esperó por varios años su oportunidad para llegar a las Grandes Ligas. A sus 31 años de edad, los Nacionales de Washington le dieron la oportunidad de llegar a Las Mayores y desde entonces no ha decepcionado.

El culichi bateó este sábado en el Nationals Park de Washington su cuadrangular número 5 del año en apenas su décimo encuentro en las Grandes Ligas. Este último lo hizo ante el lanzador Yu Darvish de los Cubs de Chicago con el que empató el encuentro 3-3 en el sexto inning.

El jonrón fue un largo batazo de 415 pies que salió a 107.4 millas por hora, una señal de la fuerza con la que conectó la pelota el slugger mexicano.

¡"CabaJoey" sigue 🔥 con el madero! Conectó su quinto cuadrangular de la temporada.#MexicanPower#YoAmoElBeis pic.twitter.com/3rnR6tvvPs — MLB México (@MLB_Mexico) August 14, 2022

El mexicano disparó un jonrón en su primer partido y luego conectó un cuadrangular en tres partidos consecutivos durante la serie contra los Mets de Nueva York.

¡Joey Meneses mandó ese batazo por todo el jardín central para conseguir su segundo cuadrangular!#MexicanPower#YoAmoElBeis pic.twitter.com/JR5MFxN8OE — MLB México (@MLB_Mexico) August 9, 2022

“Cuando pegué el jonrón, iba como corriendo así como que no me lo creía. Iba en shock. No sabía en sí bien bien lo que estaba pasando. Iba corriendo disfrutando mientras corría las bases y fue muy emocionante cuando vi el batazo. Cuando vi que la pelota se fue, me vinieron muchas cosas a la mente, pero más que todo emoción y alegría, además de la satisfacción de haberlo logrado”, expresó el pelotero mexicano.

En 10 encuentros en Las Mayores suma 12 hits en 31 turnos al bate con un promedio al bate de .387 y ha conectado al menos un hit en 9 de los 10 encuentros en los que ha participado. Además, tiene 8 carreras anotadas, 7 carreras impulsadas, 3 boletos y registra un alto porcentaje de embasados de .441.

🗣️ "Iba corriendo, no me lo creía, iba en shock". Joey Meneses compartió lo que sintió tras su primer cuadrangular.#YoAmoElBeis pic.twitter.com/J1aYedNJQu— MLB México (@MLB_Mexico) August 12, 2022

El CabaJoey deberá ganarse en el cierre de la temporada un contrato para mantenerse en Las Mayores en 2023 y seguir demostrando su poderío con el madero como lo ha hecho desde su debut.

