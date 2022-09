Republicanos estallan contra Biden, aseguran le declaró la guerra a la mitad del país y lo llaman “divisor en jefe”

Después del discurso del presidente de EE.UU. Joe Biden en Filadelfia en donde señaló como una amenaza a la democracia al expresidente Trump y sus partidarios, algunos republicanos no se iban a quedar callados y acudieron a sus redes sociales para poder exponer su sentir al respecto en donde fue llamado “divisor en Jefe” oros señalaron que “no ha hecho nada para unir al país”, alguien más expresó que “le declaró la guerra a la mitad del país”.

El presidente se dirigió a la nación durante un horario estelar en el que explicó que había venido al lugar donde surgió la nación para alertar sobre los peligros que enfrenta el país.

“Nosotros el pueblo, creamos un país que es un faro de la democracia en el mundo. Donald Trump y las fuerzas que él encabeza están amenazando a Estados Unidos con unas fuerzas reaccionarias que amenazan a todo el país”.

Después de escucharlo algunos republicanos que se sintieron ofendidos y enfurecidos por las palabras del primer mandatario y expresaron su opinión y desacuerdo al respecto a través de sus redes sociales.

You demonize, persecute & get Big Tech to silence your political enemies, and you count on your corporate media acolytes to blithely claim it’s all in the interest of “democracy.”



What BS. Stop giving in to the extreme socialist Left, stop setting fire to millions of Americans. https://t.co/OxpXbpftAp — Ted Cruz (@tedcruz) September 2, 2022

Una de las personas que no se queda callada cuando algo no le parece bien, es el senador de Texas, Ted Cruz quien escribió su molestia al retuitear un comentario del presidente norteamericano.

“Demonizas, persigues y consigues que las grandes tecnológicas silencien a tus enemigos políticos, y cuentas con tus acólitos de los medios corporativos para afirmar alegremente que todo es en interés de la democracia. Que BS. Dejen de ceder ante la extrema izquierda socialista, dejen de prender fuego a millones de estadounidenses”, comentó.

“Divisor en Jefe en su mejor momento esta noche. El presidente Biden tomó las ondas esta noche para dividir este país”, escribió en un tuit separado. “Este discurso sobre el ‘estado de la democracia estadounidense’ fue solo otra oportunidad para menospreciar a sus compatriotas estadounidenses. Vergonzoso”, escribió el representante de Tennessee Mark Green en Twitter.

“No ha hecho nada para unir a la nación. Nada que traiga curación . Nada para aliviar el dolor que millones de estadounidenses sienten todos los días. Ha sido un divisor en jefe y en noviembre debe saber de todos nosotros”, tuiteó Nikki Halley ex embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas.

Divider-in-Chief at his finest tonight. — Rep. Mark Green (@RepMarkGreen) September 2, 2022

Biden pronunció su discurso frente al Salón de la Independencia en Filadelfia para enmarcar las próximas elecciones intermedias como una opción sobre si el país se deslizará hacia el autoritarismo, refiriéndose Donald Trump y su movimiento Make America Great Again (MAGA) el cual asegura tiene ideas corrosivas y antidemocráticas.

“Con el debido respeto, señor presidente, no hay nada de malo en el alma de Estados Unidos. El pueblo estadounidense está sufriendo por sus políticas. Inflación desenfrenada. Crimen fuera de control. El terrorismo en aumento. Fronteras rotas. Deja de sermonear y cambia tus políticas antes de que sea demasiado tarde”, publicó el senador Lindsey Graham.

With all due respect Mr. President, there’s nothing wrong with America’s soul.



The American people are hurting because of your policies.



Rampant inflation.

Out of control crime.

Terrorism on the rise.

Broken borders.



Stop lecturing & change your policies before it’s too late. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 2, 2022

Muchos otros republicanos apoyaron las palabras escritas por el senador de Carolina Sur y uno de los aliados de Trump, y calificaron de “condescendiente” el sermón de Biden.

“Lo que ayudaría al ‘alma de la nación’ mucho más que un sermón condescendiente del presidente Biden es controlar la inflación en lugar de gastar activamente más dinero para empeorarla”, relató el senador Bill Hagerty.

“Ese fue un discurso de campaña bajo la apariencia de un discurso presidencial. En lugar de centrarse en los problemas que afectan a los estadounidenses, Biden satanizó a la mitad del país para distraerse de sus fracasos. Necesitamos líderes que trabajen para hacer que esta nación sea más fuerte y segura, en lugar de destrozarnos”, las fuertes palabras del senador de Carolina del Sur Tim Scott.

That was a campaign speech under the guise of a presidential address.



Instead of focusing on issues impacting Americans, Biden demonized half the country to distract from his failures.



We need leaders who work to make this nation stronger & safer, instead of tearing us apart.— Tim Scott (@votetimscott) September 2, 2022

Se especula que muchos de los republicanos que criticaron a Biden se están preparando para sus propias campañas presidenciales en 2024, según informó el diario The Hill, lo que podría generar un enfrentamiento cara a cara con Biden en el futuro.

Más republicanos se unieron a la cadena de críticas en las que condenaron a Joe Biden por acusar a los “republicanos MAGA” de dividir el país en facciones.

“Después de mucho examen de conciencia, el presidente Biden ha decidido que la mayor amenaza para los valores estadounidenses son sus oponentes políticos”, escribió el senador de Arkansas Tom Cotton en su perfil de Twitter.

El representante de Ohio Jim Jordan no se detuvo para decir durante una entrevista a The Ingraham Angle: “Parecía un anciano triste, enojado y un poco amargado. Creo que a la nación le gustaría que se abordaran en lugar de ser llamados extremistas y fascistas, y que el gobierno ahora apunte a sus libertades como hemos visto en el Departamento de Justicia de la administración Biden”.

El candidato republicano al Senado de Ohio, JD Vance, también tuvo la oportunidad de expresar su sentir en una entrevista al mismo medio de comunicación en donde expresó que le presidente “le había declarado la guerra a la mitad del país”. I can’t believe this is a real photograph. It depicts the president of our nation, as he took to the airwaves and spoke about his fellow citizens as if they were sewer rats. pic.twitter.com/bWYxHJfqTa— J.D. Vance (@JDVance1) September 2, 2022

“No puedo imaginar nada más divisivo y peligroso viniendo de un presidente, cuando durante su campaña dijo que uniría al país. Le está declarando la guerra a la mitad del país, no solo Donald Trump, entiendo que no le gusta Donald Trump, pero sí a los votantes de Donald Trump, y no puedo imaginar a un presidente haciendo eso alguna vez en la historia de Estados Unidos”.

Y decidido agregó: “Joe Biden en realidad nos está llevando en la dirección equivocada y contraatacando. Uno esperaría que él asumiera cierta responsabilidad por el hecho de que al país no le está yendo bien. En cambio decidió que el enemigo no es él, no las personas que han tomado malas decisiones, sino los estadounidenses patriotas que están lo suficientemente frustrados con el país”, puntualizó el representante Vance.