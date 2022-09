Alarma para México: Raúl Jiménez se va lesionado en el calentamiento del Wolverhampton ante Southampton

El delantero Raúl Jiménez no pudo disputar el partido de este sábado del Wolverhampton ante el Southampton luego de sufrir una lesión durante el calentamiento antes del partido de la sexta jornada de la Premier League.

We've made a late adjustment to our bench.



Chem Campbell takes Raul Jimenez’s place. pic.twitter.com/0Tmfc4ad0u — Wolves (@Wolves) September 3, 2022

El club inglés no informó cuál ha sido la lesión del mexicano en el calentamiento, solo anunció que Chem Campbell entraba como sustituto en los 23 convocados del equipo. El periodista Adam Blackmore fue quien anunció que el 9 de los Wolves se había quedado en la banca antes del pitazo inicial por una lesión justo antes del partido.

Jimenez no ha tenido un buen inicio de frente al arco para los Wolves luego de que se comió dos goles claros ante el Bournemouth y ahora sufre esta lesión justo antes de la sexta fecha. Aunque no hay información oficial del equipo, se espera que no sea una lesión grave cuando restan poco más de dos meses para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El delantero mexicano incluso no fue puesto dentro del 11 inicial para el partido de este sábado antes de la lesión debido a que el técnico prefirió utilizar al atacante Sasa Kaladjzic como titular y no al mexicano.

Esta sería la segunda lesión que sufre Jiménez en la temporada, luego de que se perdió el primer partido de la temporada 2022-2023 por una torcedura en su tobillo que lo alejó varias semanas durante la pretemporada.

Se espera que en los próximos minutos, los Wolves revelen cuál fue la lesión del delantero mexicano que se quedó en la grada junto a los demás jugadores que no fueron convocados tras la lesión sufrida. Jiménez podría ser el segundo jugador que se lesiona del Tri en el último mes tras la lesión de Jesús Tecatito Corona.

Lee también:

Ricardo Ferretti y su nueva era en la Liga MX: el Tuca ya tendría una “novia” para retornar al fútbol mexicano

Marcelo anunció su nuevo club después del Real Madrid y jugará en la Europa League