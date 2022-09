Arde el fútbol mexicano: Fernando Ortiz le responde a Guido Pizarro y enciende la jornada de la Liga MX

Sin dudas alguna, las Águilas del América y Tigres de la UANL protagonizarán el partido más atractivo de la jornada del fútbol mexicano. El duelo mediático comenzó y ya se han atinado un par de golpes. El primer duelo lo tuvieron Guido Pizarro y Fernando Ortiz.

El futbolista de Tigres de la UANL aseguró que la localía de las Águilas del América no es un factor que ha pesado en sus partidos. Ante estas declaraciones, el “Tano” no dudó en responderle.

🗣 “Somos grandes equipos, la localía queda de lado”, Guido Pizarro



La mejor ofensiva 🆚 la mejor defensiva



“Lo de Guido es una opinión y se respeta, sí él lo siente de esa manera, que bueno. Nosotros sabemos que tenemos una afición muy buena, la mejor de México y se va a hacer sentir. Nosotros de local somos un equipo muy fuerte, siempre intentamos buscar al rival y ganar el partido”, sentenció el estratega azulcrema en rueda de prensa.

Las Águilas del América: el mejor club de México

Fernando Ortiz no paró de enaltecer a la institución azulcrema. El estratega de las Águilas del América indicó que afrontará el partido con el mayor respeto y profesionalismo posible ante uno de los clubes más peligrosos de los últimos años.

“Para nosotros no hay rival fácil, todos son difíciles. Tigres tiene una plantilla de mucha jerarquía, sale a ganar en todas las canchas. Lo que piensen en Nuevo León serán ellos, nosotros de acá tomamos a todos los rivales con la seriedad y profesionalismo que se merecen para enfrentar a la institución más grande de México. Enfrentamos a todos con el mismo respeto”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Fernando Ortiz 🇦🇷 (@tanoortiz19)

