Niurka le dice de todo a empresaria que supuestamente filtró cuánto cobra por asistir a un evento

Tras darse a conocer cuánto cobra Niurka Marcos por asistir a un evento, la vedette cubana explotó en contra de la empresaria que habría filtrado dicha información, por lo que incluso la llamó por teléfono para decirle de todo.

La bailarina está acostumbrada a causar polémica con sus declaraciones, imágenes subidas de tono o recientemente gracias a su romance con Juan Vidal y hasta por llamar “parásitos” a sus hijos, sin olvidar su carácter explosivo que la ha metido en uno que otro problema.

No obstante, esta vez el nombre de la ex participante de ‘La Casa de los Famosos‘ acaparó los titulares luego de que el programa de espectáculos “Chisme No Like” diera a conocer la cantidad que gana, así como las condiciones que pone para participar en un evento.

Y es que, de acuerdo con información dada a conocer por Elisa Beristain y Javier Ceriani, Niurka cobraría $10 mil dólares solo por presentarse en una conferencia de 2 horas que se realizaría en Los Ángeles, California.

Además de poner otras condiciones como hablar español todo el tiempo, pedir dos vuelos en clase premiere, uno saliendo desde Mérida y otro de la Ciudad de México; dos habitaciones en un hotel cinco estrellas y todos los traslados en Los Ángeles tenían que ser en una camioneta SUV o similar.

Las capturas de pantalla que filtraron también detallan que la bailarina requería un anticipo del 50%, por lo que la empresaria se negó, ya que dicho evento era caritativo.

Tras dar la publicación de esta información, Niurka Marcos habría llamado furiosa a la empresaria en tres ocasiones para decirle de todo, desde fuertes ofensas hasta amenazas en las que también involucró a Javier Ceriani por dar a conocer los datos.

La empresaria se comunicó a Chisme No Like para confirmar que había interpuesto una denuncia en contra de Niurka por amenazas e insultos, por lo que ya podría estar en problemas legales en Estados Unidos.

“Me han hecho tres llamadas con groserías, la próxima no se imagina. Esta señora ya sé que está en Miami y hasta allá la van a arrestar si sigue con tanta cosa. Le digo: ‘controle su vocabulario, porque no estamos en su rancho'”, además de advertirle que le haría “mil cosas y a Ceriani también“.

