Trump mete a su hijo Barron en el debate nacional por la situación judicial que él enfrenta para quejarse del FBI

El expresidente Donald Trump mete a su hijo Barron al debate nacional sobre la investigación en su contra por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida.

El republicano acusó al FBI de revisar incluso la habitación de su hijo de 16 años durante el operativo del 8 de agosto.

“Incluso hicieron una búsqueda profunda y horrible en la habitación de mi hijo de dieciséis años“, se quejó Trump en su mitin en Wilkes-Barre, Pennsylvania. “Todo lo que tocaron en una condición muy diferente a la que tenían cuando comenzaron”.

Trump primero se quejó ante la multitud de que los agentes del FBI “hurgaron” en los cajones del armario de su esposa y exprimera dama Melania Trump.

Un reporte previo del Daily Mail indicó que Melania Trump se había expresado molesta entre su círculo cercano por la redada en Mar-a-Lago, sobre todo porque sintió invasión a su privacidad.

El expresidente ha buscado distintas formas de quejarse del operativo del FBI en Mar-a-Lago, pero no asume responsabilidad alguna de sus acciones.

“Con un falso pretexto de un magistrado altamente político a quien eligieron a última hora de la noche, solo unos días antes del allanamiento, y pisotearon mis derechos y libertades civiles como si nuestro país que tanto amamos fuera del Tercer Mundo, somos como una nación del Tercer Mundo”, se quejó Trump.

Trump suggests FBI agents tampered with evidence in Barron Trump's room pic.twitter.com/3TKmQEGQBN — Aaron Rupar (@atrupar) September 4, 2022

El exmandatario acusó que el Departamento de Justicia está siendo utilizado como un arma política.

“El FBI y el Departamento de Justicia se han convertido en monstruos viciosos controlados por sinvergüenzas de izquierda radical, abogados y medios de comunicación que les dicen qué hacer”, afirmó el expresidente.

La multitud celebró sus incendiarios comentarios, abonando al complicado escenario político y social que vive EE.UU., lo cual es un polvorín para el país, consideró Carlos Aguasaco, profesor titular de estudios culturales latinoamericanos y director encargado del Departamento de Estudios Interdisciplinarios de City College of the City University of New York.

“Trump está utilizando como siempre las mismas estrategias discursivas que buscan mantenerlo activo; una de ellas es distraer la atención y dejarse ver como una víctima a través de sus seguidores que se encuentran persiguiendo a los agentes del FBI”, advirtió el experto.