“Loco”, esta y otras reacciones en Twitter, Facebook e Instagram sobre republicano de Florida que pide disparar contra el FBI, IRS y ATF

Luis Miguel, candidato republicano de Florida a la Cámara de Representantes, sorprendió a propios y extraños al pedir a los floridanos que dispararan contra los agentes federales en cuanto los vieran; su petición provocó la molestia de los usuarios de redes sociales que lo han tachado “loco”.



“Según mi plan, todos los floridanos podrán disparar al FBI, al IRS, a la ATG y a todas las demás tropas federales a la vista. Deja a la libertad sonar”, fue la declaración del republicano.



La declaración de quien se postula contra el representante titular Bobby Payne fue replicada en Twitter, Facebook e Instagram, fue entonces que los habitantes de Florida reaccionaron.



“Lamento tener que publicar esto, pero este hombre se postula para un cargo en mi área. Es real. Y es peligroso”, escribió un usuario. “Estás loco”. “Creo que deberíamos volver el espejo hacía las mentiras que se utilizan para incitar a la gente con propósitos atroces. Alguien va a morir. Mi corazón está roto”. “Antes de postularse a un puesto político deberían de revisar qué hay en su cabeza”.



Twitter también reaccionó y le suspendió la cuenta por violar sus política de conducta odiosa que establece que los usuarios no pueden realizar amenazas violentas, sin embargo, Luis Miguel aseguró que la sanción del “pajarito azul” no le afectaba en lo absoluto.



Hasta hace un par de horas el mensaje del político seguí activo en Instagram y Facebook, donde los usuarios simplemente lo tacharon de “loco”.



“¿Estás desesperado por llamar la atención? ¿O simplemente estás loco?”. “¡Esto no está ayudando a nuestra causa!”. “Con tanto loco en las calles y ahora este viene a pedir que abran fuego, ¿a dónde vamos a parar”, fueron solo algunos de los tantos comentarios que recibió el mensaje del republicano.

Un portavoz de Facebook le dijo a Insider que una de las cuentas de Facebook de Miguel y su cuenta de Instagram fueron eliminadas, pero no respondió a las preguntas sobre si la suspensión era permanente.



Los llamados a la violencia contra los agentes federales han aumentado en las últimas semanas luego de que el FBI allanara la residencia de Trump en Mar-a-Lago, donde los agentes recuperaron 11 conjuntos de materiales clasificados, según registros judiciales.



