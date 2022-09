¿Una seña para el Tata Martino? Alejandro Zendejas festejó el gol que le dio el triunfo a América pidiendo que lo llamen

América sigue imparable, con el 2-1 que le propinó a Tigres ya suma 7 victorias al hilo y uno de sus jugadores que más han destacado en las últimas semanas es Alejandro Zendejas, quien provocó el autogol de la victoria sobre los felinos y lo celebró con una polémica seña.

El encuentro realizado en el Estadio Azteca se encontraba 1-1 en el minuto 45, cuando el mediocampista de América recibió el balón con ventaja en los linderos del área, lo condujo hasta la altura del manchón penal, recortó hacia adentro para tener un mejor ángulo de disparo, se quitó a dos defensores en el acto y sacó un tiro que se estrelló en el travesaño y se paseó dramáticamente por la línea de gol, cuando Igor Lichnovsky lo empujó a la red por accidente en su intento de recuperarlo para validar el 2-1 defiinitivo en el encuentro.

Lo curioso llegó después, ya que durante su celebración, el jugador azulcrema hizo la seña de un teléfono con su mano derecha y la colocó entre su boca y su oreja, como pidiendo que le llamen, lo cual fue tomado por medios y afición como un mensaje para el Tata Martino, DT de la Selección Mexicana.

¿Por qué Gerardo Martino no ha llamado a Zendejas al Tri?

Hace unos días se destapó que la razón por la que el Tata no ha convocado al jugador americanista es porque quiso chantajearlo, “es casi un acto de extorsión”, lo describió el entrenador con sus propias palabras, ya que trascendió que, por reglamento, de FIFA, el jugador mexicoamericano debe firmar un documento en el que renuncie a la federación estadounidense antes de poder ser convocado por la Selección Mexicana, lo cual no quiso hacer el futbolista, a menos que le fuera garantizada su presencia en el Mundial de Qatar 2022, algo que Martino no estuvo dispuesto a aceptar. "El jugador tenía que firmar un documento y no lo firmó. Dijo que iba a firmar y luego no lo firmó", 'Tata' Martino aclara el tema de @AlexZendejas8🤯



🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/aSfdbPyA2G— Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 1, 2022

