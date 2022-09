Clima extremo para el sur de California, desde alarmante calor con temperaturas de tres dígitos hasta tormentas eléctricas y granizadas

El sur de California ha tenido un clima bastante extremo durante el fin de semana feriado por el Labor Day.

Este domingo, en distintas localidades se volvieron a registrar temperaturas sofocantes de tres dígitos, pero también se presentaron fuertes tormentas eléctricas acompañadas por intensos vientos y granizadas.

El operador de la red eléctrica de California, Cal ISO, emitió una Alerta Flex que estará vigente para este lunes, en la que solicitan a las personas que ahorren energía durante las horas de la tarde y la noche, cuando la demanda es más alta y es posible que ocurran apagones.

A #FlexAlert has been extended to tomorrow, Monday, from 4 p.m. – 10 p.m. Today’s #FlexAlert is still in effect. Read the news release: https://t.co/ylokJf8iwH pic.twitter.com/ARcErhIPDN — California ISO (@California_ISO) September 5, 2022

En medio de esta prologada ola de calor que ya ha establecido nuevos récords de altas temperaturas, los residentes del sur de California también se vieron sorprendidos este domingo al ver cómo los cielos se abrían debido a intensas tormentas eléctricas.

“Simplemente salió de la nada”, expresó a la cadena ABC Milo Wakefield, un estudiante de Cal Arts que estaba haciendo algunas compras para el regreso a la escuela cuando de repente comenzó a llover.

Primero Wakefield escuchó truenos y vio relámpagos, y luego la lluvia impulsada por el viento comenzó a caer de costado.

“Dijimos: ¡Wow!, ¿qué es eso? Pensamos que estábamos en California”, dijo el estudiante.

En la localidad de Santa Clarita, un residente grabó un impactante video del intenso viento y la lluvia en su patio trasero, arrojando objetos y muebles a la piscina incluso cuando la temperatura alcanzaba los 104 grados.

En Long Beach se estableció un récord de temperatura, alcanzando los 109 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo que el récord anterior para la fecha era de 107, que fue establecido en 1988.

Los récords de altas temperaturas para la fecha también se establecieron o empataron en Burbank (110 grados), Oxnard (101) y Camarillo (106). It was *quite* a HOT 🥵 day across the region today, even at the coast! We had 4 daily temperatures set or tied today. Take a look at the graphic for details. Camarillo even tied their record high temperature for the month of September! Stay cool out there! #CAwx #record pic.twitter.com/HZmJd3qlZl— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 5, 2022

Se esperaba que este domingo fuera el día más caluroso durante esta ola de calor, sin embargo, ahora se espera que las altas temperaturas duren más de lo que establecían los pronósticos anteriores.

Una advertencia de calor excesivo ahora está vigente hasta la noche de este miércoles.

