“Spygate”: el escándalo que sacudió la NFL

El 9 de septiembre de 2007, la NFL atrapó a los New England Patriots grabando ilegalmente señales de entrenamiento de los New York Jets desde un lugar no autorizado en un juego en East Rutherford, NJ, un escándalo que los medios pronto denominan “Spygate”.

Justo antes del medio tiempo de la victoria de los Patriots por 38-14, un asistente de video de Nueva Inglaterra de 26 años llamado Matt Estrella fue hallado capturando señales con las manos de los asistentes defensivos de Nueva York en video. El entrenador en jefe de segundo año de los Jets, Eric Mangini, anteriormente fue asistente de Nueva Inglaterra bajo el mando del entrenador en jefe Bill Belichick.

“Varios equipos han sospechado que los Patriots roban señas”, escribió el New York Daily News, “también lo hicieron los Jets, gracias a Mangini”.

Los Patriots admitieron haber actuado mal más adelante en la semana. Después de una investigación, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, multó a Belichick con $500,000 (el máximo de la NFL) y al equipo con $250,000. Los Patriots también tuvieron que renunciar a su selección de primera ronda en el draft de 2008.

La NFL destruyó la cinta del juego “Spygate”, una decisión que sigue siendo controvertida.

A fines de la década de 2000, los Patriots se habían convertido en una de las franquicias emblemáticas de la NFL, ganando tres Super Bowls entre 2002 y 2005.

En 2007, New England se convirtió en el único equipo en terminar una temporada regular 16-0.

Pero esa temporada terminó con una nota amarga para Nueva Inglaterra. En una de las mayores sorpresas en la historia del deporte profesional, los New York Giants vencieron a los Patriots en el Super Bowl XLII, 17-14, poniendo fin a su apuesta por una temporada perfecta.

Seguir leyendo: