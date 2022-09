TikTok negó rumores de posible hackeo y robo de información personal de sus usuarios

TikTok negó este lunes los reportes de un supuesto hackeo que presuntamente habría permitido que la información personal de un gran número de sus usuarios se viera comprometida.

El pronunciamiento de la plataforma de videos ocurre luego de que horas antes un grupo de delincuentes informáticos conocidos como “AgainstTheWest” compartió imágenes de lo que aseguraban era una base de datos robada de uno de los servidores de la red social. En su publicación los hackers aseguraron que el contenido robado era equivalente a unos 790 Gb y contendría unos 2,000 millones de registros.

No obstante desde TikTok apuntaron que luego de una investigación interna pudieron comprobar que los datos “robados” a los que hacen mención los hackers en realidad se trataría de información pública a la que podría acceder cualquier persona. Por tanto, la publicación o no del paquete de datos no tendría ningún tipo de impacto ni para la red social, ni para los propios usuarios.

“Hemos confirmado que todas las muestras de datos en cuestión son de acceso público y no se deben a ningún compromiso de los sistemas, redes o bases de datos de TikTok. No creemos que los usuarios deban tomar medidas proactivas y seguimos comprometidos con la seguridad de nuestra comunidad global”, afirmó Maureen Shanahan, portavoz de TikTok al ser consultado por The Verge.

Expertos como Troy Hunt, director regional de microsoft, indicaron que todo parece apuntar a que ciertamente los datos que fueron “robados” por los hackers no contienen información privada de los usuarios. Por el contrario considera que podría tratarse de datos de prueba.

We Chat

WeChat presuntamente también fue objeto de un ataque cibernético protagonizado por el mismo grupo de hackers | Foto: Getty Images

De acuerdo con la información publicada por “AgainstTheWest” el supuesto ataque cibernético no se limitó solamente a los servidores de TikTok, sino que también incluyó las bases de datos de WeChat, una de las apps de mensajería más populares de China.

Los ciberdelincuentes indicaron que aún no han decidido qué curso de acción llevarán a cabo a partir de ahora. Apuntaron que están evaluando la posibilidad de vender la información o bien de publicarla para que cualquier persona pueda tener acceso a ella.

A diferencia de TikTok, los responsables de WeChat no han emitido ningún tipo de pronunciamiento oficial, por lo que no se sabe si en su caso los hackers realmente pudieron obtener información confidencial.

